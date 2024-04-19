14. Beijing Uluslararası Film Festivali Başladı

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- 14. Beijing Uluslararası Film Festivali (BJIFF), Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Festival, film sektörünün gelişimini ele almak ve sektördeki kültürel etkileşimi teşvik etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışından film yapımcılarını da ağırlıyor.
14. Tiantan Ödülü jüri üyeleri, bu yılki BJIFF'in jüri başkanlığını üstlenen Sırp yönetmen Emir Kusturica ile birlikte açılış töreninde yer aldı.
Bu yıl yarışmaya 118 ülke ve bölgeden toplam 1.509 film başvurdu ve bu başvurular arasından 15 film, Tiantan Ödülü için yarışmak üzere seçildi.
Brezilya, 2024'ün Çin ve Brezilya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olması nedeniyle bu yılın onur konuğu olarak festivale davet edildi. Festival için kültürel ve bölgesel çeşitliliği yansıtan dört Brezilya filmi seçildi.
9 gün sürecek etkinlik boyunca Beijing'in yanı sıra komşu Tianjin Belediyesi ve Hebei eyaletindeki 27 sinemada 250'den fazla yerli ve yabancı film gösterilecek.
2011 yılında başlatılan festival, küresel film sektörü oyuncuları arasındaki etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Festival, Çin'in gelişen film pazarı sayesinde uluslararası alanda giderek artan bir ilgi görüyor.
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