14 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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14 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Ankara'da FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı 14 şüpheli, 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

25.02.2025 08:59
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen" 14 şüphelinin 4 ilde eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu, örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 1'i mahrem imam, 1'i görevde 4'ü daha önce ihraç/emekli edilmiş 5 subay, 7'si ihraç edilmiş astsubay, 1'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 şüphelinin, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Olaylar, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

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