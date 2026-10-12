14 kişiyi 2,5 milyon lira dolandıran 8 şüpheli için İstanbul\'da iddianame düzenlendi

İSTANBUL'da telefonla aradıkları 14 kişiye kendilerini banka personeli olarak tanıtarak yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilerek tutuklanan 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, itirafçı olan şüpheli hakkında 30 yıldan 60 yıla kadar, diğer 7 şüpheli hakkında ise ayrı ayrı 84 yıldan 210 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurumsal e-posta adresine gönderilen ihbarların ardından başlatılan soruşturmada kendilerini banka personeli olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşları "Hesabınıza para transferleri yapıldı" ve "Başka bir telefondan hesabınıza giriş yapıldı" şeklindeki ifadelerle korkuttukları, telefonlarına gelen mesaj kodlarını alarak hesaplarındaki paraları çektikleri tespit edildi.

14 KİŞİYİ TOPLAM 2,5 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri dolandırmak için kullandıkları adresin Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir rezidansta bulunan daire olduğu belirlendi. Rezidansta yapılan aramada bazı laptopların açık olduğu, bilgisayarlara mikrofonlu kulaklıkların takılı bulunduğu ve ekranlarda kişilere ait kişisel bilgiler ile banka bilgilerinin yer aldığı tespit edildi. Aramada, şüphelilerin telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalarla dolandırıcılık faaliyetini yürütmekte kullandıkları çeşitli bilgisayar ve iletişim ekipmanları da ele geçirildi. İddianamede, müştekilerin benzer yöntemlerle telefonla arandıkları ve kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmeleriyle çeşitli bankacılık işlemleri yaptıkları aktarıldı. 14 müştekinin yaklaşık 2,5 milyon lira zarara uğradığı kaydedildi.

ŞÜPHELİ, DOLANDIRICILIK SİSTEMİNİ ANLATTI

İddianamede, şüpheli Alinda Su A.'nın ifadesinde itirafta bulunduğu, diğer şüphelilerin işledikleri suçlara bizzat şahit olduğunu ve yüzlerce kişinin arandığını bildiğini söylediği belirtildi. Pişman olduğunu ifade eden Alinda Su A., Baran A.'nın evi tutan kişi olduğunu ve müşterilerle yapılan görüşmelerin ardından hesaplarda bulunan paraların çekilmesi işlemlerini yaptığını, Gökay Ü.'nün ise eve yeni kişiler getirdiğini, çevreyi kontrol ettiğini ve gelen paraları şüphelilere dağıttığını öne sürdü.

PARALARIN SOĞUK CÜZDANLARA AKTARILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Alinda Su A., ifadesinde Ali Emir E. ve Ömer Ç.'nin arama yaptığını ve müşterilerin borç durumlarını öğrendiğini, Ulaş Berk B.'nin ana bilgisayarın başında bulunduğunu, Telegram grubundan gelen HGS kayıtları ve diğer bilgileri bilgisayarlara dağıttığını ve bilgisayarların kontrolünü yaptığını anlattı. Mine O.'nun da banka tarafından gönderilmiş gibi SMS'ler gönderdiğini ve kişilerin şifrelerinin ele geçirilmesinde rol aldığını ifade etti. Alinda Su A., ele geçirilen paraların bazı mağdurların IBAN hesaplarına gönderildiğini, ardından soğuk cüzdanlara aktarıldığını ve takip kesildikten sonra Kapalıçarşı'daki kuyumculara gönderildiğini ileri sürdü.

ŞÜPHELİLERİN DAHA ÖNCE DE AYNI YÖNTEMİ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 16 Mart tarihli araştırma tutanağının da iddianameye delil olarak girdiği belirtildi. Tutanakta, şüphelilerin daha önce başka bir soruşturma kapsamında benzer yöntemle ve aynı telefon numaralarını kullanarak müştekileri aradıklarının tespit edildiği kaydedildi. Savcılık, müşteki beyanları, banka hesap hareketleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma tutanağı ve Alinda Su A.'nın ifadelerini birlikte değerlendirerek şüphelilerin kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp müştekilerin iradelerini fesada uğratarak banka hesaplarındaki paraları aldıklarının anlaşıldığını belirtti.

İddianamede, Alinda Su A. hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar 5 kez, Baran A., Gökay Ü., Ali Emir E., Ömer Ç., Ulaş Berk B., Mine O. ve Berat Batuhan K. hakkında ise aynı suçtan ayrı ayrı 14 kez cezalandırılmaları talep edildi. Alinda Su A. hakkında toplam 30 yıldan 60 yıla kadar, diğer 7 şüpheli hakkında ise ayrı ayrı toplam 84 yıldan 210 yıla kadar hapis cezası istendi.