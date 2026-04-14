14 Nisan Hava Durumu: Doğu'da Kar ve Yağmur, Batı'da Toz Taşınımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 Nisan Hava Durumu: Doğu'da Kar ve Yağmur, Batı'da Toz Taşınımı

14.04.2026 06:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Nisan'da Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur beklenirken, bölgede buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor. Diğer bölgelerde ise toz taşınımı ve parçalı az bulutlu hava etkili olacak.

Vatandaşlar 14 Nisan hava durumunu araştırırken, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve etkili yağışlar öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz ve Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri parçalı ve az bulutlu geçecek, bu bölgelerde toz taşınımı etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı yağmurlar, Doğu Anadolu'da ise çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava hakim olacak, yağışlar kar ve yağmur şeklinde görülecek. Güneydoğu Anadolu'da genel olarak parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Siirt çevrelerinde aralıklı yağmurlar tahmin ediliyor. Bölgesel sıcaklıklar değişkenlik gösterecek, örneğin İstanbul'da 7°C ile 17°C arasında seyrederken, Erzurum'da -9°C ile -4°C arasında olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Doğu Anadolu, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Nisan Hava Durumu: Doğu'da Kar ve Yağmur, Batı'da Toz Taşınımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 07:44:48. #7.12#
SON DAKİKA: 14 Nisan Hava Durumu: Doğu'da Kar ve Yağmur, Batı'da Toz Taşınımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.