14 Nisan Hava Durumu: Doğu'da Kar ve Yağmur, Batı'da Toz Taşınımı

Vatandaşlar 14 Nisan hava durumunu araştırırken, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve etkili yağışlar öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz ve Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri parçalı ve az bulutlu geçecek, bu bölgelerde toz taşınımı etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı yağmurlar, Doğu Anadolu'da ise çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava hakim olacak, yağışlar kar ve yağmur şeklinde görülecek. Güneydoğu Anadolu'da genel olarak parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Siirt çevrelerinde aralıklı yağmurlar tahmin ediliyor. Bölgesel sıcaklıklar değişkenlik gösterecek, örneğin İstanbul'da 7°C ile 17°C arasında seyrederken, Erzurum'da -9°C ile -4°C arasında olacak.