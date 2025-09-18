14. Uluslararası Antalya Gitar Festivali Başlıyor

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Uluslararası Antalya Gitar Festivali", 25-27 Eylül günlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 14. Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 25-27 Eylül'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapılacak. Sanat yönetmenliğini gitar virtiözü Ahmet Kanneci'nin üstleneceği festival, üç gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Festivalin açılış konseri, klasik ve flamenko müzik tarzıyla öne çıkan İspanyol piyanist Jose Manuel Cuenca ve kardeşi İspanyol gitarist Francisco Cuenca tarafından gerçekleştirilecek. İkiliye, flamenko danslarıyla Rosa Gonzalez Lopez eşlik edecek.

Festivalin ikinci gecesinde "18 Yaş Altı; Yılın Genç Müzisyeni" başta olmak üzere 15'ten fazla uluslararası klasik gitar yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen genç gitarist Özberk Miraç Sarıgül müzikseverlerle bir araya gelecek.

Festivalin final gecesinde ise ilk uluslararası çıkışını 1988'de New York Carnegie Hall'daki Weil Hall'da biletleri tükenen bir konserle yapan İsveçli gitarist Celia Linde sahne alacak.

Üç gün boyunca devam edecek konserler, her gün saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Festivale katılmak isteyenlerin 0553 131 98 35 numaralı WhatsApp hattından rezervasyonlarını oluşturmaları gerekecek.