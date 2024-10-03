14. Uluslararası Tarım ve Orman Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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TARIM ve Orman Bakanlığı, tarım, orman, toprak ve suyun önemine duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen 14'üncü Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14'üncü Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması adıyla gerçekleştirildi. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldı.

Yarışmaya 1988 kişi 8 bin 776 eserle girdi. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından 'Bakan Özel Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmanın ödül töreni de önümüzdeki günlerde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacak.