14. Uluslararası Tarım ve Orman Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

14. Uluslararası Tarım ve Orman Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

14. Uluslararası Tarım ve Orman Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na 1988 kişi katıldı, 13 eser ödül aldı.

03.10.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanlığı, tarım, orman, toprak ve suyun önemine duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen 14'üncü Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14'üncü Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması adıyla gerçekleştirildi. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldı.

Yarışmaya 1988 kişi 8 bin 776 eserle girdi. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından 'Bakan Özel Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmanın ödül töreni de önümüzdeki günlerde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür Sanat, Güncel, Sanat, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14. Uluslararası Tarım ve Orman Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:50:00. #1.13#
SON DAKİKA: 14. Uluslararası Tarım ve Orman Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement