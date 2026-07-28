14 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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14 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Hayatını Kaybetti

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Sakarya'da 15 yaşındaki Y.D.S, 14 yaşındaki Murat İ'nin ölümüne sebep olduğu için tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuğun tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 24 Temmuz'da Ahmediye Mahallesi'nde F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan Murat İ'nin (14) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Tabancanın Y.D.S'nin (15) elindeyken ateş aldığını belirleyen ekipler, F.K. ile Y.D.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.K. serbest bırakıldı.

Arifiye ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da misafirliğe giden Murat İ, F.K'ye ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanmış, sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 14 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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