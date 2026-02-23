14 Yaşındaki Elif'in Ailesinden Adalet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 Yaşındaki Elif'in Ailesinden Adalet Talebi

14 Yaşındaki Elif\'in Ailesinden Adalet Talebi
23.02.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Elif Güner'in ailesi sürücüye ağır ceza istiyor.

Başkentte yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Elif Güner'in ailesi sürücünün en ağır cezayı almasını istiyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güner, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A, adliyedeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

"Hayalleri yarım kaldı"

Olaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Güner'in babası Dündar Güner, kızının orucunu açtıktan sonra arkadaşlarıyla kahve içmeye gitmek üzere çıktığını ve yaya geçidinden geçmeye çalıştığı an aracın çarptığını anlattı.

???????Güner, görgü tanıklarının kızına çarpan araç sürücüsü Y.A.'nın makas atarak geldiğini ifade ettiğini belirterek, "Bir tane adam geliyor, kızıma vuruyor, ciğerimizi koparıyor, yavrumuzu götürüyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Böyle bir acı yok." dedi.

Olay sonrası kızının yanında bulunan arkadaşlarının kendisini aradığını ve hemen olay yerine gittiğini anlatan Güner, "Kızımı kanlar içinde gördüm. Nabzı var dediler ama bir doktor durmuş herhalde maalesef kalbi durmuş. Her şeye şahit oldum. Vuran kişi hakkında bilgimiz yok. Biz bu olayı gören, şahit olan ve özellikle o şoföre çıkışan, 'makas atıp geliyordun, ne olduğunu, ne olmasını bekliyordun' diyen kişinin bize Allah rızası için ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün kızlarının okulunu ziyaret ettiklerini ve masasını gördüğünde duygulandığını belirten Güner, "Şimdi sınıfını ziyaret ettik. Masasını gördük, benim kızım şu anda okulda olacaktı. Tüm arkadaşları derste, benim kızım toprağın altında. Bu acının tarifi yok." diye konuştu.

Kızının hayvanları çok sevdiğini ve yaşadıkları bölgede gördüğü tüm hayvanları beslediğini söyleyen Güner, "Veteriner olmak çok istiyordu. Ben veteriner olacağım, diyordu. Hayalleri yarım kaldı. Kedimiz var, kedimizin 20'sinde doğum günüydü. Doğum günü hazırlıkları yapıyordu arkadaşlarıyla. Ben ona meleğim derdim, ay parçam derdim ve parçam gitti." dedi.

Anne Tuğba Güner ise "Kızım sadece melekti, melek. Hayalleri yarım kaldı. Ömür boyu içeride yatsa da katili, kızım geri gelmeyecek ama alabilecek en büyük cezayı alsın istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Yaşındaki Elif'in Ailesinden Adalet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:23:03. #7.11#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Elif'in Ailesinden Adalet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.