14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edildi

(İSTANBUL) Geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı . İBB olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca tahrip edilen mezarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

4 ay önce Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının ilk duruşmasının görüleceği bu sabah tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı İBB olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.İBB açıklamasında şu satırlara yer verildi:

"09.02.2025 tarihinde Kadıköy ilçesinde hayatını kaybeden merhum Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının görüldüğü günün gecesinde, defnedildiği mezarlık alanında bir tahribat olayı meydana gelmiştir.

"Kolluk kuvvetlerine bilgi verilmiştir"

Söz konusu tahribat, 10.04.2025 sabahı saat 07: 30 sularında devriye görevini sürdüren güvenlik personelimiz tarafından tespit edilmiş olup, derhal ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmiştir. Olay yerine intikal eden emniyet birimleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye almış, ayrıca olay yeri inceleme ekipleri tarafından mezar alanında gerekli teknik ve kriminal incelemeler gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilgili mezarlık alanında temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülmüştür.

"Konunun hassasiyetinin farkındayız"

Merhumun ailesiyle yapılan görüşmelerde, son dönemde tehdit aldıkları bilgisi tarafımıza iletilmiş olup, aile söz konusu tahribatın dava süreciyle bağlantılı olabileceğini beyan etmiştir. Mezarlığımızda mevcut güvenlik kameraları yalnızca güvenlik kulübesi çevresini kapsamakta olup, olayın meydana geldiği alana ilişkin herhangi bir görüntü kaydımız bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, konunun hassasiyetinin farkındayız ve sürecin emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."