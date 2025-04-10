14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edildi

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiği olayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu. İBB, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuş ve mezar için temizlik çalışmaları yapılmıştır.

10.04.2025 15:21  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı . İBB olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca tahrip edilen mezarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

4 ay önce Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının ilk duruşmasının görüleceği bu sabah tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı  İBB olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.İBB açıklamasında şu satırlara yer verildi:

"09.02.2025 tarihinde Kadıköy ilçesinde hayatını kaybeden merhum Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının görüldüğü günün gecesinde, defnedildiği mezarlık alanında bir tahribat olayı meydana gelmiştir.

"Kolluk kuvvetlerine bilgi verilmiştir"

Söz konusu tahribat, 10.04.2025 sabahı saat 07: 30 sularında devriye görevini sürdüren güvenlik personelimiz tarafından tespit edilmiş olup, derhal ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmiştir. Olay yerine intikal eden emniyet birimleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye almış, ayrıca olay yeri inceleme ekipleri tarafından mezar alanında gerekli teknik ve kriminal incelemeler gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilgili mezarlık alanında temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülmüştür.

"Konunun hassasiyetinin farkındayız"

Merhumun ailesiyle yapılan görüşmelerde, son dönemde tehdit aldıkları bilgisi tarafımıza iletilmiş olup, aile söz konusu tahribatın dava süreciyle bağlantılı olabileceğini beyan etmiştir. Mezarlığımızda mevcut güvenlik kameraları yalnızca güvenlik kulübesi çevresini kapsamakta olup, olayın meydana geldiği alana ilişkin herhangi bir görüntü kaydımız bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, konunun hassasiyetinin farkındayız ve sürecin emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mattia Ahmet Minguzzi, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, İstanbul, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı
’Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem’ paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı 'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem’ paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı
Avrupa Birliği, Ukrayna’nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak Avrupa Birliği, Ukrayna'nın yeniden inşaası için 300 milyon euro finansman sağlayacak
’İBB aracı ile insan kaçakçılığı’ haberlerine belediyeden yanıt 'İBB aracı ile insan kaçakçılığı' haberlerine belediyeden yanıt
İspanyollar duyurdu Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor İspanyollar duyurdu! Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz

16:16 Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
15:55 İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
22:37 Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi Kerem ve Orkun, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
22:08 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
21:53 Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada Kedinin caminin asma tavanını yıkarak aşağı düştüğü anlar kamerada
21:42 Serdar Aziz’in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt Serdar Aziz'in menajerinden futbolu bırakacağı yönündeki iddialara yanıt
21:39 Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
21:37 Almanya’da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı Almanya'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 16:59:24. #7.12#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement