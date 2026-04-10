14 Yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş Türkiye Karate Şampiyonu Oldu
14 Yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş Türkiye Karate Şampiyonu Oldu

10.04.2026 13:11
Antalya'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 14 yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş, şampiyonluk elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcunun hedefi, uluslararası alanda Türk bayrağını dalgalandırmak.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Daima Biz Spor Salonu'nda 24-29 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yeşilay Metin Demir Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'na 59 ilden 468 kulübe bağlı 5 bin 130 sporcu katıldı. Şampiyonada 14 yaşındaki Mukaddes Feyza Yükselmiş, gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu.

Yükselmiş, daha önce iki kez Türkiye üçüncülüğü elde etmiş ve uluslararası Boğaziçi Turnuvası'nda ikinci olmuştu. Genç sporcu, 7 yaşından beri karateyle ilgilendiğini belirterek, 'Babamın bizi buraya getirmesiyle başladım. Bu ortamı en başından beri çok sevmiştim' dedi. Şampiyonluk öncesi aylardır final anını beklediğini ifade eden Yükselmiş, maç sırasında denge kaybı yaşayabileceği endişesine rağmen soğukkanlılığını koruyarak başarıya ulaştığını söyledi.

Yükselmiş, 'En büyük hayalim Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Türk bayrağımızı dalgalandırmak' diyerek hedeflerini açıkladı. Antrenörü Kadir Karakaş ise Yükselmiş'i 'sabrın simgesi' olarak tanımlayarak, içinde büyük bir savaşçı olduğunu ve kız çocuklarına örnek olmasını istediğini belirtti. Karakaş, sporcunun LGS'ye hazırlanırken antrenmanlarını ve sosyal aktivitelerini aksatmadığını da vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

