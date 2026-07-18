14 Yıl Kayıp Kadın Cinayetinde Gelişme - Son Dakika
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14 Yıl Kayıp Kadın Cinayetinde Gelişme

18.07.2026 13:12
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Hatay'da 14 yıl aradan sonra kayıp Selbi Uyğur'un cesedi portakal bahçesinde bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan kadının öldürülüp portakal bahçesine gömüldüğü belirlendi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 3 Aralık 2011'de Mehmet Uyğur'un öldürülmesine ilişkin cinayet zanlılarından gelini Selbi Uyğur'un bulunmasına yönelik soruşturma dosyasını yeniden ele aldı.

Dosya üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, Mehmet Uyğur'un öldürülmesine ilişkin 2018'de eşi H. Uyğur ile kayınbiraderi Y.T'nin tutuklandığı, gelini Selbi Uyğur'un ise 2012 yılından itibaren kayıp olarak arandığı tespit edildi.

Cinayet zanlısı Selbi Uyğur'un bulunması için başlatılan çalışma kapsamında, cezaevindeki kayınvalidesi H. Uyğur'un ifadesine tekrar başvuruldu.

H. Uyğur ifadesinde, kardeşi Y.T. ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan O.Ç. ile Selbi Uyğur'u öldürdüklerini itiraf etti.

Sanıkların yer göstermesi üzerine, Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesinde kazı işlemi yapılarak kadın kıyafetleri içerisinde insan kemikleri bulundu.

Bu kemiklerden alınan DNA örnekleriyle Selbi Uyğur'un ebeveynlerinden alınan DNA örnekleri eşleşti.

Böylece yapılan titiz çalışma sonucunda kayıp olarak aranan Selbi Uyğur'un 14 yıl önce öldürüldüğü tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve faili meçhul durumda olan 6 cinayet dosyasının tekrar incelenerek aydınlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Hatay, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Yıl Kayıp Kadın Cinayetinde Gelişme - Son Dakika

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