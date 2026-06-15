15-16 Haziran Direnişi Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15-16 Haziran Direnişi Anıldı

15.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi, 15-16 Haziran direnişinin mirasını sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 15-16 Haziran Direnişi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "15-16 Haziran'ın mücadeleci işçilerinin bıraktığı direniş geleneğini emek, demokrasi, barış, özgürlük ve adalet mücadelesinde büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15-16 Haziran 1970, işçi sınıfının yalnızca sendikal haklarına değil; onuruna, geleceğine ve örgütlenme özgürlüğüne sahip çıktığı tarihsel bir direniştir" dedi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyon ayrımı yapmadan üretimden gelen gücünü kullanarak sokaklara dökülen yüz binlerce işçi hak gasplarına karşı 'Bu ülkenin gerçek sahibi emeğiyle yaşayanlardır' diyerek tarihe geçti. Bugün de işçi sınıfına düşük ücret, güvencesiz çalışma dayatılırken kazanılmış haklara yönelik saldırılar sürüyor; sendikal hak ve özgürlükler tırpanlanıyor."

15-16 Haziran direnişi sendika seçme ve sendikal demokrasi talebi başta olmak üzere; emeğin sömürülmediği, insanca çalışma, insanca ücret ve insanca yaşamın adıydı. Bugün de aynı taleplerle mücadele sürüyor, sürecek. 15-16 Haziran'ın mücadeleci işçilerinin bıraktığı direniş geleneğini emek, demokrasi, barış, özgürlük ve adalet mücadelesinde büyütmeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15-16 Haziran Direnişi Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
İsrail saldırısının ardından İran’dan ABD’ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
12:58
Zayn’ın helikopter planı suya düştü
Zayn'ın helikopter planı suya düştü
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 13:38:39. #.0.4#
SON DAKİKA: 15-16 Haziran Direnişi Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.