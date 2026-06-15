15-16 Haziran Direnişi Anıldı

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 15-16 Haziran Direnişi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "15-16 Haziran'ın mücadeleci işçilerinin bıraktığı direniş geleneğini emek, demokrasi, barış, özgürlük ve adalet mücadelesinde büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15-16 Haziran 1970, işçi sınıfının yalnızca sendikal haklarına değil; onuruna, geleceğine ve örgütlenme özgürlüğüne sahip çıktığı tarihsel bir direniştir" dedi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyon ayrımı yapmadan üretimden gelen gücünü kullanarak sokaklara dökülen yüz binlerce işçi hak gasplarına karşı 'Bu ülkenin gerçek sahibi emeğiyle yaşayanlardır' diyerek tarihe geçti. Bugün de işçi sınıfına düşük ücret, güvencesiz çalışma dayatılırken kazanılmış haklara yönelik saldırılar sürüyor; sendikal hak ve özgürlükler tırpanlanıyor."

15-16 Haziran direnişi sendika seçme ve sendikal demokrasi talebi başta olmak üzere; emeğin sömürülmediği, insanca çalışma, insanca ücret ve insanca yaşamın adıydı. Bugün de aynı taleplerle mücadele sürüyor, sürecek. 15-16 Haziran'ın mücadeleci işçilerinin bıraktığı direniş geleneğini emek, demokrasi, barış, özgürlük ve adalet mücadelesinde büyütmeye devam ediyoruz."