15. Alaçatı Ot Festivali Başlıyor - Son Dakika
15. Alaçatı Ot Festivali Başlıyor

27.03.2026 19:42
Alaçatı Ot Festivali, 20-26 Nisan'da İzmir Çeşme'de düzenlenecek, uluslararası gastronomi etkinlikleriyle dolu.

"15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali" 20-26 Nisan tarihlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenecek."

Çeşme Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak festivalin, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, birçok olanaksızlıklarla başlayan festivalin, bu yıl 15. yılını kutlayan ve yüzbinlerce ziyaretçiye ulaşan bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Festivale katılanların, belli kurallara tabi olacağını belirten Denizli, "Mutlaka sattıkları ürünlerin tamamının otlardan oluşması kuralını getirdik. Yine körmen otuyla yapılmış eşsiz tarifler buraya gelecek olan ziyaretçilerle buluşacak. Stantlarımızda mutlaka yılın seçili otlarıyla, mesela geçen yıl enginarlı baklava yedim. Tamamen kadınların kendi hayal dünyalarından bir tat. Çünkü geleneksel baklavayı yasakladık. Çünkü Ege mutfağına ait bir ürün değil. Türkiye'mize ait ama Ege mutfağına ait olmayan bir ürün. Kadınlar da demiş ki 'Ben baklavayı iyi yapıyorum. O zaman bunu neden enginarlı yapmıyoruz?' demiş ve gerçekten eşsiz bir lezzetti, tamamen kadınlarımızın kendi ellerinden ürettikleri." ifadelerini kullandı.

Lal Denizli, bu yıl festivalin uluslararası olduğunun altını çizerek "Yaklaşık bir yıl raporlaması süren, Paris'e gidip gelinen, Dünya Şefler Birliği ile görüşmeler yapılan festival, ilk 4 gününde hem profesyonel şefleri hem gastronomi lise ve üniversite öğrencilerini ağırlayacak. Çok eşsiz yemek yarışmalarına tanıklık edeceğiz. Bizler de bunları hem öğrenecek aynı zamanda Ege gastronomisine biraz daha profesyonel bir ayak katarak daha da iyi tanıtacak bir hale geleceğiz. Uluslararası olmasının önemi de tam olarak burada başlıyor. Bu yıl Dünya Şefler Birliğinden de birçok profesyonel şefi misafir etme, onlara kendi mutfağımızı tanıtırken, onlardan da bizim mutfağımızdan yola çıkarak sergileyecekleri, kendi yorumlarını katacakları eşsiz lezzetleri tatma imkanımız olacak." diye konuştu.

Dünya Şefler Birliği (World Chefs) akreditasyonuyla uluslararası boyut kazanan festival, 6 gün sürecek. İlk üç gün uluslararası gastronomi yarışmalarının yapılacağı festivalde söyleşiler, atölyeler, sergiler, konserler ve kültür sanat buluşmaları da ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin geleneksel korteji 23 Nisan'da düzenlenecek. Bu yıl ayrıca en iyi kostüm yarışması yapılacak. Yerel üretimi, biyoçeşitliliği, sürdürülebilirliği ve bölgenin kültürel hafızasını öne çıkaran çok yönlü bir organizasyon niteliği taşıyan festival, bu yıl "Köklerden Dünyaya" temasıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15. Alaçatı Ot Festivali Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: 15. Alaçatı Ot Festivali Başlıyor - Son Dakika
