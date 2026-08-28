15 Milyonluk İlaç Hırsızlığına Gözaltı - Son Dakika
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15 Milyonluk İlaç Hırsızlığına Gözaltı

15 Milyonluk İlaç Hırsızlığına Gözaltı
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Adana'da hastane depo sorumlusunun 15 milyon lira değerinde ilaç çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin Radyoloji bölümünün deposundan 15 milyon liralık ilaç çaldığı öne sürülen C.S. (36), gözaltına alındı. Depo sorumlusu C.S., ifadesinde ilaçları borcu olduğu için sattığını söyledi.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu C.S. yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi. Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.'nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. Depo sorumlusu C.S.'ye ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, C.S.'yi dün gözaltına aldı.

Emniyete götürülen C.S. sorgusunda, "Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok" dedi. Bunun üzerine polis, konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. C.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Hastane, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Milyonluk İlaç Hırsızlığına Gözaltı - Son Dakika

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