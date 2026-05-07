15 Temmuz Atölyesi: Gazetecilik ve Hafıza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz Atölyesi: Gazetecilik ve Hafıza

15 Temmuz Atölyesi: Gazetecilik ve Hafıza
07.05.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİK ve EÜ işbirliğiyle 15 Temmuz Manşetleri Atölyesi düzenlendi, gazetecilik becerileri geliştirilmesi hedeflendi.

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğinde düzenlenen 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi'nde gazetecilerle öğrenciler bir araya geldi.

EÜ İletişim Fakültesi'nde "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" sloganıyla gerçekleştirilen atölyenin açılışında konuşan BİK İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, gazeteciliğin kritik anlarda toplumun vicdanı ve hafızası olma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Kaosun içinden hakikati ayıklamak ve dezenformasyon dalgalarına karşı bir dalgakıran olmanın bu mesleğin en temel vazifelerinden olduğunu ifade eden Başeğmez, "Atölye çalışmalarımız sizlere yalnızca habercilik becerilerini değil, aynı zamanda mesleki duruşu, etik anlayışı, toplumsal sorumluluk bilincini de güçlendirmeyi hedeflemiştir." dedi.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ise toplumsal hafızayı canlı tutmanın iletişimcilerin görevi olduğunu vurgulayarak, milli duruşun önemli olduğunu dile getirdi.

Gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş ise Türk medyasının 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediği tavrın tarihi bir öneme sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da sağından soluna Türkiye'deki bütün medya bir yürek oldu ve hakikaten o gece farklı bir şekilde milletin şahlanışına medya da eşlik etti. Ertesi gün gazete manşetlerine baktığımızda o gece duyguların ve düşüncelerin beraberce dile getirildiğini gördük."

Etkinlik atölye çalışmalarıyla sürdü.

Kaynak: AA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Atölyesi: Gazetecilik ve Hafıza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:09:21. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Atölyesi: Gazetecilik ve Hafıza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.