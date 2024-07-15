15 Temmuz'da görev yapan sağlık çalışanlarının anlatımları videoda

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Sağlık Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görevi başında olan sağlık çalışanlarının anlatımlarının yer aldığı video hazırladı.

Bakanlığın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla hazırladığı videoda, darbecilerin saldırısında yaralanan vatandaşların, hastanede tedavi edildiği anları gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına yer verildi.

"Cumhuriyet tarihinin en hain, en örgütlü, en acımasız ihanetiydi. O gece canlarını ülkelerine siper edenler bir bir toprağa düşerken, görevli olan, olmayan tüm sağlık personelimiz bir can daha kurtarabilmek için insan üstü bir çaba gösterecekti." seslendirmesiyle başlayan videoda, görevi başındaki sağlık çalışanları, o gece yaşadıklarını anlattı.

Doktor Osman Ekinci, hastaneye geldiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştığını belirterek, "Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İki darbe gördüm, depremler gördüm, felaketler gördüm ama hiçbir hastanede böyle bir tabloyu asla yaşamadım. Korkunç, inanılmaz bir vahşetin yaşandığı bir tabloydu. Göğsünden yaralanmış bir hasta vardı. O yaralı, bana sarılıp 'Beni kurtaracaksın değil mi?' dedi. Ben de 'Hiç merak etme, senin için buraya geldim, hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

"Bunlar ancak savaş alanlarında gördüğümüz şeyler"

Doktor Mustafa Şahin, hastane önündeki kalabalığı gördükten sonra arabasını bir kenara bırakıp acil servise koştuğunu, gördüğü manzarayla dehşete düştüğünü kaydederken, doktor Yusuf Öztürkmen de gördüğü tabloyu "Bunlar ancak savaş alanlarında gördüğümüz şeyler." sözüyle anlattı.

Doktor Mehmet Koşargelir ise darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la ilgili şunları anlattı:

"İlk şehidimiz acil servise geldiğinde sedyeler üzerinde yer yoktu. Arkadaki izole odaya aldık. Şehidimiz gençti ve selam durur pozisyondaydı. Onun pozisyonu bizi çok etkiledi. Yarım saat kadar müdahale ettikten sonra bize kimliğinin kim olduğunu söylediler. Öğrendik ki bize gelen şehitlerden ilk ikisi, o genç olan Abdullah Tayyip ve diğeri de babası Erol Olçok'tu. Elini selam durma pozisyonundan namaz kılma pozisyonuna getirdik ve biz o gece şehitlerimize Fatiha okuduk. Allah bir daha böyle bir günü yaşatmasın."

Doktor Mehmet Baran da hastaneye gittiği sırada yolunu kesen darbeci askerlere sağlıkçı olduğunu, hastaneye gitmesi gerektiğini söylediğini ancak "Gidemezsiniz. Darbe oldu, evinize döneceksiniz." karşılığını aldığını kaydetti.

Hemşire Mehtap Tunç ise aracıyla hastaneye gittiği sırada darbeciler tarafından durdurulduğunu belirterek, "Önümde ambulans vardı, onu durdurdular. Ambulans geri dönüş yaptı ve silahlar bana doğrultuldu. Normalde sağlık personeli savaş zamanlarında bile silah doğrultulacak insanlar olmamıştır ama bize bunu yaptılar." dedi.

Hemşire Seda Küçükoğlu da "Biz olayların merkezinde kalan bir hastaneydik. Her uçak sesinde 'Acaba bir yaralı daha mı gelecek?' diye bahçeye koşarak yaralı beklemeye çalıştık. Herkes acildeydi ve biz o gece bir savaş cerrahisi yapıyorduk." ifadelerini kullandı.

Videoda, sağlık çalışanlarınca tedavi edilen gaziler ve yakınlarının anlatımlarına da yer verildi.