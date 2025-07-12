15 Temmuz Darbe Girişimi İçin Açık Hava Gösterimi

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla 15 Temmuz temalı filmlerin açık hava gösterimi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki etkinlikte, "Kod Adı: Koz" ve "Şafak Vakti" filmleri gösterildi.

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmamaya çalıştıklarını söyledi.

Alkılıç, "Burada daha çok gençlerimize yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde gençlerimize 15 Temmuz ruhunu ve kahramanlıkları anlatıyoruz." dedi.

15 Temmuz'da köprü girişinde vurularak gazi olduğunu kaydeden Alkılıç, "Birçok arkadaşımız orada şehit oldu. Bu millete, ülkeye, vatana ihanet edenlerin karşısında dimdik durmak için, gençlerimizi daha çok bilinçlendirmek için varız." diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Abdullah Ergül ise darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

Ergül, "Köprüde şehit olan bir bacımızı kurtarmaya çalışırken 5 yerimden vuruldum. Vatanım için kanım döküldü. 15 Temmuz karanlık bir geceydi, milletin iradesini esir almaya çalıştılar fakat bu aziz millet o hainlere geçit vermedi." dedi.

O gece kimsede korku olmadığını, insanların sadece vatanını, milletini ve bayrağını düşündüğünü dile getiren Ergül, şöyle devam etti:

"Kimse çocuğunu, anne babasını, en önemlisi canını düşünmeden sokaklardaydı. Köprüde şu anki anıtın orada insanlar vardı ve top mermisi attılar. Burası o gün Okçular Tepesi'ydi. Sabaha kadar ölümü öldüren insanlarla tanıştık. Ensemden, bacaklarımdan, karnımdan, elimden kurşun yemiştim ama canım yanmadı. Vatan sevgisi her şeyin önüne geçmişti. 9 yıl geçti ama buraya her geldiğimde acımayan yaralarım sızlamaya başlıyor. Unutmadık ve unutturmayacağız."

15 Temmuz gazisi Necmeddin Kılınç da o gece televizyondan kalkışma olduğunu duyunca sokağa çıktıklarını ve geceyi yakınlarıyla köprüde geçirdiklerini söyledi.

Kılınç, "Yaylım ateşinde birçok kişi şehit oldu. Sonrasında ben kolumdan ve göğsümden vuruldum. Genç arkadaşlar bizi arabalarına aldılar ve hastaneye gittik." dedi.

Necmeddin Kılınç, toplumun bilinçlenmesi açısından 15 Temmuz'la ilgili programların düzenlenmesinin önemini vurguladı.