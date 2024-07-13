15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni 250 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni 250 Bin Kişi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni bugüne kadar 250 bin kişi ziyaret etti. Müzede, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi özel ses ve görsel efektlerle anlatılıyor. Müzede ayrıca Türkiye ve dünyadaki darbeler, karanlık koridor, şehitlerin hikayeleri ve Türkiye'nin büyük yatırımları da yer alıyor. Müze, aylık ortalama 8 bin 400 kişi tarafından ziyaret ediliyor.

13.07.2024 11:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz 2021'de açılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni bugüne kadar 250 bin kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan ve 8 bölümden oluşan müzede ziyaretçilere, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi, özel ses ve görsel efektlerle anlatılıyor.

Kalkışmayı engelleyen birlik ruhunun ziyaretçilere yeniden hatırlatıldığı müzede, " Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adıyla yer altına yapılan 8 bölüm bulunuyor.

15 Temmuz'da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak anlatılıyor.

Müzenin, karanlık koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler, ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçiyor.

Ziyaretçiler, 15 Temmuz darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadarki süreçte yaşananları, video projeksiyon uygulamasıyla "En uzun gece" salonunda izleyebiliyor.

Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor

FETÖ'nün hain girişimine direnen vatandaşlarla gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaştığı müzede ziyaretçiler, "Sela koridoru"ndan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ulaşıyor.

Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin fotoğrafı ve biyografisine yer veriliyor.

Müzenin cam kubbeli son bölümünde, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutanları temsil eden 90 silikon heykel yer alıyor.

Müzede, vadi olarak adlandırılan ve Ahlat Selçuklu mezar taşlarıyla başlayan 235 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor.

Ziyaretçiler müze çıkışında açık sergi alanı olarak tasarlanan vadiden ilerleyerek 15 Temmuz Şehitler Anıtına ulaşabiliyor.

Açıldığı tarihten bugüne 250 bin kişinin ziyaret ettiği müzeyi, aylık ortalama 8 bin 400, günlük 400 kişi geziyor.

"Her salonda ayrı bir duygu yoğunluğu yaşanıyor"

Müze Müdürü Veysi Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin anısına 3 yıl önce açıldığını belirtti.

Gün, 8 ayrı salondan oluşan müzenin açıldığı tarihten bugüne kadar 250 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Müzede 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayların dijital teknolojilerle anlatıldığını ifade eden Gün, müzenin her kesimden ziyaretçiyi ağırladığını, yerli ve yabancı ziyaretçilere de ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Her salonda ziyaretçilerin ayrı bir duygu seliyle karşılaştığını anlatan Gün, şöyle konuştu:

"Müzeye gelen şehit yakını ve gazilerin o güne tekrar dönmeleri ve yaşadıklarını göz yaşlarıyla ifade etmeleri müzemizin amacına hizmet ettiğinin bir göstergesi. Burası geçmişte yaşanan hain kalkışmanın izlerini unutturmamak, o günleri ziyaretçilere hatırlatmak amacıyla kurulan bir müze. Gelen ziyaretçiler, 'Allah bir daha o günleri bize yaşattırmasın' diyorlar. Her salonda ayrı bir duygu yoğunluğu yaşanıyor. Ama 'En uzun gece' salonunda ziyaretçileri o güne götürüyoruz."

Gün, müzenin pazartesi hariç haftanın altı günü, 09.00-17.00 arası ziyarete açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni 250 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika

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