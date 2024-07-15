15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Fatih Saraçhane Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, hainlere karşı mücadeleye devam edeceklerini ve bağımsız Türkiye'den geri adım atmayacaklarını belirtti. Etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15.07.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Fatih Saraçhane Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada, "Hainlerin hepsi bedelini ödeyinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Cennet vatanımızı emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat, bağımsız Türkiye'den zerre geri adım atmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine karşı yurttaşların ortaya koyduğu direnişin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından Fatih Saraçhane Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Fatih Cami önünde toplanan kalabalık, Mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde etkinliğin yapılacağı Saraçhane Parkı'na yürüdü. Mehter takımının göstersiyle başlayan etkinlikte 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Hainlerin hepsi bedelini ödeyinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam eden etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi:

"Şehitlik ve gazilik bir nasip işi. Her faniye nasip olmaz. O gece buraya koşan hemşehrilerimizden şehadet makamına erişen 13 abimiz, ablamız, kardeşimiz, gazilikle şereflenen yüzlerce kardeşimizi asla unutmayacağız. Ailesinden, sevdiklerinden vazgeçen ama vatanından vazgeçmeyenleri yemin olsun asla unutmayacağız. Hainlerin hepsi bedelini ödeyinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Başaramayacaklar. cennet vatanımızı emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat, bağımsız Türkiye'den zerre geri adım atmayacağız. Biz bu ülkeyi bırakmayacağız. Ne dün, ne bugün ne de ebediyen... Bu toprakları bize emanet eden kahraman ecdadımıza layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından program çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: ANKA

Saraçhane Parkı, Davut Gül, Demokrasi, 15 Temmuz, İstanbul, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:48:06. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement