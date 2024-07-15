15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Fatih Saraçhane Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada, "Hainlerin hepsi bedelini ödeyinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Cennet vatanımızı emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat, bağımsız Türkiye'den zerre geri adım atmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine karşı yurttaşların ortaya koyduğu direnişin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından Fatih Saraçhane Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Fatih Cami önünde toplanan kalabalık, Mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde etkinliğin yapılacağı Saraçhane Parkı'na yürüdü. Mehter takımının göstersiyle başlayan etkinlikte 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Hainlerin hepsi bedelini ödeyinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam eden etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi:

"Şehitlik ve gazilik bir nasip işi. Her faniye nasip olmaz. O gece buraya koşan hemşehrilerimizden şehadet makamına erişen 13 abimiz, ablamız, kardeşimiz, gazilikle şereflenen yüzlerce kardeşimizi asla unutmayacağız. Ailesinden, sevdiklerinden vazgeçen ama vatanından vazgeçmeyenleri yemin olsun asla unutmayacağız. Hainlerin hepsi bedelini ödeyinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Başaramayacaklar. cennet vatanımızı emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat, bağımsız Türkiye'den zerre geri adım atmayacağız. Biz bu ülkeyi bırakmayacağız. Ne dün, ne bugün ne de ebediyen... Bu toprakları bize emanet eden kahraman ecdadımıza layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından program çeşitli etkinliklerle devam etti.