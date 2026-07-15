5 ilde 15 Temmuz şehitlik ziyaretleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Kastamonu ve Tokat'ta şehitliklere ziyaret gerçekleştirildi.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı ile beraberindekiler, Kıranköy Mezarlığı ile Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti. Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek şehit kabirleri ziyaret edildi.

Şehitlik önünde 15 Temmuz Çankırı Bisiklet Turu'nun başlatılmasının ardından Kent Meydanı'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim Çadırı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Törene Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliğinde düzenlenen anma programında dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Vali Meftun Dallı, beraberindeki kamu kurum temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Buradaki programın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Tokat

Tokat Garnizon Şehitliğinde düzenlenen anma programında dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Vali Abdullah Köklü, beraberindeki kamu kurumu temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Buradaki programın ardından Köklü ve beraberindekiler, Ali Paşa Camisi'ndeki mevlit programına katıldı.