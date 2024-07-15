15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler için mevlit okutuldu

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, 15 Temmuz şehitleri için edilen dua ile sona erdi.

Mevlidi Şerifler, 81 ile 86 camide eş zamanlı yapıldı.

5 bin kişilik şeker ikramı

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, devletin varlığı ve milletin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi ve gazilere şükran sunduklarını söyledi.

Bahçecik, "Vakıflar Genel Müdürlüğü 2016'den bugüne kadar o günü unutmadığını, unutturmayacağını belirten etkinlikler, programlar düzenliyor. 81 il 86 camide Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her özel günde olduğu gibi 15 Temmuz'da da vatandaşının yanında olduğunu bu tarz programlarla gösteriyor." dedi.

Manevi ortamı yüksek olan bir camide Ankaralılara mevlit sonrası 5 bin kişilik şeker ikramında bulunacaklarını belirten Bahçecik, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Çankırı, Kırıkkale, Düzce, Bolu'da da mevlitlerin okunduğunu ve ikramların yapıldığını kaydetti.