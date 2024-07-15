15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit yakınları ve gazilere yemek düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit yakınları ve gazilere yemek düzenlendi

Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna bir yemek düzenledi. Gerze Kaymakamı Deniz Arabacı, yaptığı konuşmada vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve gazilere hayırlı ömürler temennisinde bulundu. Programa çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.

15.07.2024 20:48
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

Gerze Kaymakamı Deniz Arabacı, burada yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerle yakınlarına da hayırlı ömür diledi.

15 Temmuz gecesi Türkiye'yi, demokrasiyi, Cumhuriyeti ve aydınlık geleceklerini yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini belirten Arabacı, "Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi." dedi.

Gerze Müftüsü Mustafa Aktaş'ın şehitler için dua ettiği programa Gerze Cumhuriyet Savcıları Elif Kuzu ve Serhat Ulu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fevzi Korkmaz, Gerze Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Aziz İstanbullu de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit yakınları ve gazilere yemek düzenlendi - Son Dakika


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