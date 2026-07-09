15 Temmuz Dersi: Hukuk ve Devlet Sadakati - Son Dakika
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15 Temmuz Dersi: Hukuk ve Devlet Sadakati

09.07.2026 09:48
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 16 Temmuz'da 'Devletin Tek Rehberi Hukuk, Memurun Tek Sadakati Devlet' konferansı düzenleyecek. Doç. Dr. Burçin Aydoğdu darbe girişimini hukuk ve kamu yönetimi açısından değerlendirecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığınca, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Devletin Tek Rehberi Hukuk, Memurun Tek Sadakati Devlet: 15 Temmuz Dersi" başlıklı konferans gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Hukuk Fakültesi Kurgusal Mahkeme Salonu'nda yapılacak.

Konferansta, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burçin Aydoğdu konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişiminin hukuk devleti, kamu yönetimi ve devlet, memur ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Dersi: Hukuk ve Devlet Sadakati - Son Dakika

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