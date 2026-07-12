Üsküdar'da 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine Anlamlı Program - Son Dakika
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Üsküdar'da 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine Anlamlı Program

Üsküdar\'da 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine Anlamlı Program
12.07.2026 13:15
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Üsküdar'da Valide-i Cedid Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları bir araya geldi. İHH öncülüğünde gerçekleşen programda Kur'an tilaveti, konuşmalar ve hatim duası yapıldı.

Üsküdar'da, Valide-i Cedid Camisi'nin avlusunda 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarına özel program düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Üsküdar Temsilciliğinin öncülüğünde ilçedeki Gastronomi Sokağı'ndaki esnaf tarafından yapılan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında silahla vurularak yaralanan ve direnişin sembollerinden olan Safiye Bayat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye coğrafyasının çok zorlu ve gözde olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesinde yaşananları aktaran Bayat, "O gece kanımızın nasıl renk değiştirdiğini, kurşunların önüne bedenimizi siper ettiğimizi görebilirsiniz." dedi.

Bayat, "Kıymetli Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır, Allah onu var etsin. Onun sayesinde ve önderliğinde işgal girişimini çok güzel şekilde sonlandırdık." diye konuştu.

"Vatan müdafaa edilecekse aile ocağı sayesinde olacak"

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, şehadet ve gaziliğin aile ocağında yaşatılan şuur olduğunu söyledi.

Bu ocak diri tutulduğu için 15 Temmuz'un milletin zaferi olduğunu dile getiren Karabıyık, "Bu sayede Milli Mücadele kazanıldı, Çanakkale geçilmedi. Biz de bu şuurun nesilden nesile aktarılması için gayret ediyoruz. Aile ocağının maruz kaldığı bütün taarruzlara karşı savunulması adına gayret ediyoruz. Bu vatan müdafaa edilecekse aile ocağı sayesinde olacak. Bize müdafaa edilecek vatan bırakan şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetine riayet sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İHH Üsküdar Temsilcisi Ömer Faruk Serdar ise 15 Temmuz'daki demokrasi zaferinin 10. yılı dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinliğe katılan esnaf Ahmet Kurt da Türk milletinin 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıkmanın ne demek olduğunu dünyaya gösterdiğini anlattı.

Programda şehitler için okunan hatimlerin duası da yapıldı.

Bu arada, cami avlusuna Türk bayrakları ile "15 Temmuz, unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart asıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine Anlamlı Program - Son Dakika

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