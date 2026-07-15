FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan Ağaya: O geceyi unutmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan Ağaya: O geceyi unutmadık

15.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bacağından vurulan Abdullah Ağaya, o geceyi unutmadığını ve her ortamda anlatarak gelecek nesillere aktarmayı görev edindiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Abdullah Ağaya, hain darbe girişimini unutulmaması için buluduğu her ortamda anlatıyor.

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşayan ve daha sonra Batman'a yerleşen 46 yaşındaki Abdullah Ağaya, AA muhabirine, hain girişimin gecesinde televizyondan Boğaziçi Köprüsü'nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kapatıldığını görünce Türk bayrağını alarak sokağa çıktığını söyledi.

Önce Vatan Caddesi'ne gittiğini ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geçtiğini ifade eden Ağaya, burada darbecilerin açtığı ateş sonucu sağ bacağından yaralandığını, kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini anlattı.

Ağaya, Allah'ın kendilerine verdiği güçle darbecilere karşı mücadele ettiklerini belirterek, halkın sahip olduğu imanla darbeyi engellediğini dile getirdi.

Hain girişimin unutulmaması gerektiğine değinen Ağaya, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama değil 10 yıl, 100 yıl da geçse o hain geceyi unutmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık ve unutturmayacağız. O gün yaşananları çocuklarımıza anlatıyoruz. Rabbim bir daha öylesi bir gün milletimize yaşatmasın ama bir gün yine bir darbe olsa eşimle, çocuklarımla yine meydanlara çıkarım. Her oturduğum ortamda, iş yerinde o gece yaşananları anlatıyorum. Bunu kendime bir görev olarak görüyorum. Çocuklarımızın geleceği için anlatıyorum."

Çocuklarına hain darbecilere karşı verdiği mücadelenin örnek alınması tavsiyesinde bulunduğunu söyleyen Ağaya, "Çocuklarıma her zaman şunu söylüyorum. Bir daha bir darbe olursa sizler de babanız gibi kahraman olun. O gece ben de şehit olmak istiyordum ancak yüce Allah bana gaziliği nasip etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan Ağaya: O geceyi unutmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:30:07. #.0.3#
SON DAKİKA: FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan Ağaya: O geceyi unutmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.