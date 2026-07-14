15 Temmuz Gazisi Anılarını Paylaştı - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Anılarını Paylaştı

15 Temmuz Gazisi Anılarını Paylaştı
14.07.2026 16:58
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Gürsel Erden, 15 Temmuz'daki darbe gecesi yaşadıklarını Tekirdağ'da anlattı, milli birlik mesajı verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, İstanbul Borsası'nda yaralanan Gürsel Erden, Tekirdağ'da katıldığı konferansta "o gece" yaşadıklarını anlattı.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta İletişim Başkanlığının hazırladığı 15 Temmuz video gösterimi yapıldı.

15 Temmuz gazisi Gürsel Erden, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını unutamadığını, 15 Temmuz'u kimsenin unutmaması gerektiğini dile getirdi.

Sokağa çıkan insanların ellerinde hiçbir şeyin olmadığını, yüreklerinde ise vatan sevgisinin olduğunu ifade eden Erden, "Vatan için, bayrak için o gece çıktık ve onları yendik. Mehmetçik bizim Mehmetçiğimiz, polis bizim polisimiz ama hainler onları kandırdılar. Onların tuzaklarını başlarına çaldık. Niye? Tuzak kurucuların en güzeli Allah'tır. Allah için o gece çıktık. Vatan için, bayrak için o gece çıktık ve onları yendik. Bizim canımızla alakalı bir kaygımız yoktu. Oturabilirdik evimizde, televizyon izleyebilirdik. Ama bir irade 'çıkın' dedi. İşte o Allah'ın gücüydü. Bize güç veren Allah, silahsız, taşsız, sopasız onları ne yaptık? Kalkışmalarını başlarına çaldık." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de 15 Temmuz'un milletin birliğine, devletin bağımsızlığına, millet iradesine, demokrasiye ve devlete tehdit olarak ortaya çıkmış dış kaynaklı hain darbe girişimi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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