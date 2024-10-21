15 Temmuz gazisi İlhami Çil: "O vatansız, bir hain olarak öldü" - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi İlhami Çil: "O vatansız, bir hain olarak öldü"

15 Temmuz gazisi İlhami Çil: "O vatansız, bir hain olarak öldü"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında yaralanan İlhami Çil, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "O vatansız öldü, o bir hain olarak öldü.

21.10.2024 15:47
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında yaralanan İlhami Çil, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "O vatansız öldü, o bir hain olarak öldü." değerlendirmesini yaptı.

Gazi Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışında ölmesinin bir nebze de olsa şehit aileleri ve gazilerin yüreğine su serptiğini söyledi.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nda 252 şehit adına, Türkiye topraklarına dikilmiş 252 servi ağacı olduğunu belirten Çil, "Ama o vatansız öldü, o bir hain olarak öldü. Burada gördüğünüz 252 şehidimiz bu topraklara, vatanına ve milletine sahip çıkmak adına defnedildi. İstiyoruz ki o hainin cesedi bu topraklara getirilmesin. Kesinlikle buna tevessül edilmesin. Çünkü bu şehitlerimizi ve gazilerimizi çok incitecektir." diye konuştu.

"Çok büyük bir fitne ateşi bırakarak gitti"

Çil, Gülen'in ölümüyle FETÖ terör örgütünün değişmeyeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Emperyal güçler her seferinde bizim ülkemiz üzerinde hain emellerini icra etmek adına birçok kullanışlı aparatı kullanacaktır. Bugün bunlar var, yarın bir başkaları. O yüzden bizim çok uyanık olmamız lazım. Çünkü çok büyük bir fitne ateşi bırakarak gitti. Artık Allah diyene de güvenemiyoruz. Cemaat diyene de güvenemiyoruz. Tarikat diyene de güvenemiyoruz. Ama tabii 15 Temmuz'da gördüğünüz gibi halkımızın feraseti ve iradesi ne tarafta duracağını nasıl gösterdiyse bundan sonra da aynı yerde gösterecektir."

Çil, 15 Temmuz'un darbeler tarihi açısından bir milat olduğunu dile getirerek, "Ama bundan sonra olacaklar hakkında da gözümüzün ve kalp gözümüzün açık olması, yeni oluşumlara çok dikkatli bakmamız gerekir. Çünkü bir boş alanın yerini bir başkası çok çabuk dolduruyor. Çok dikkatli olmamız ve bu hainlere bir daha da fırsat vermememiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Bizi düşürdüğü duruma bakın, bir insanın ölümüne seviniyoruz"

Gülen'in öldüğüne ilişkin daha önce de haberlerin çıktığını belirten Çil, şöyle konuştu:

"3-4 öldü, ölüyor haberleri geliyordu. Hatta bazı sahte hesaplardan öldü haberleri yayılıyordu. Tabii sabah uyanır uyanmaz bu haberleri kontrol ettim. Teyit etmek için sağı solu aradık. En sonunda tüm haber kanallarına düştüğü için artık bunu teyide gerek kalmadı. Biz elbette ki bu hainin ölmesine sevinçliyiz. Ama bizi düşürdüğü duruma bakın, bir insanın ölümüne sevinebiliyoruz. Yani öyle bir fitne ateşi attı ki bu toplumun içine. Ama inşallah bu toplum ferasetiyle ve iradesiyle bunların yaptıklarını ve bundan sonra olacakları göz yummadan engelleyecektir. Biz mutluyuz, gururluyuz. Devletimize, milletimize, bayrağımıza sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bu kahramanlar bitmez ve kahramanlar burada nöbetlerini tutmaya devam edecekler."

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi İlhami Çil: 'O vatansız, bir hain olarak öldü' - Son Dakika

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