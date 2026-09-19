15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın hayatını anlatan filmin fragmanı gösterildi - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın hayatını anlatan filmin fragmanı gösterildi

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15 Temmuz gazisi Turgut Aslan\'ın hayatını anlatan filmin fragmanı gösterildi
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende fragmanı gösterilen "İnfaz" filminde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesinin (TEM) başındayken FETÖ'cüler tarafından başından vurulup ağır yaralanan Aslan'ın hayatı ve terör örgütüyle mücadelesi anlatılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın hayatını ve Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) mücadelesini konu alan "İnfaz" filminin fragmanı gösterildi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende fragmanı izlenen film, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesinin (TEM) başındayken 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan Aslan'ın hayatını anlatıyor.

FETÖ'cü yapılanmanın ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin detaylarıyla aktarıldığı filmde, dönemin İçişleri Bakanı olan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın görüntüleri de yer alıyor.

Gelirleri gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak

Yapay zeka teknolojilerinin sinema üretimindeki olanaklarını gerçekçi bir anlatım diliyle buluşturan filmden elde edilecek gelirin, gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacağı öğrenildi.

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Turgut Aslan, filmi Muzaffer Topaklı'nın yapay zekayı kullanarak yaptığını, evde filmin tamamını izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.

15 Temmuz'un bir daha yaşanmamasını temenni eden Aslan, kendisinin Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyesi olduğunu, orada şehitlerin yakınlarına yardım ettiklerini ve filmin gelirlerinin de buraya bağışlanacağını dile getirdi.

Projenin yapımcılığını üstlenen Muzaffer Topaklı ise Aslan'ın hikayesinden yola çıkarak böyle bir filmi yaptıklarını, izleyenlerin filmde Aslan'ın çocukluğunu, polisliği seçmesini, Polis Koleji yıllarını, dönem içinde karşılaştığı dostlukları, ihanetleri ve 15 Temmuz'da yaşadıklarını göreceklerini ifade etti.

Filmin yapay zeka koordinatörü Miray Sena Öztürk de projenin kendileri için çok değerli olduğunu ve böyle bir projenin içinde olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Turgut Aslan'ın kendileri için çok değerli biri olduğunu kaydeden Öztürk, "Projenin içerisinde olmak, tekrar tekrar yaşamak, her sahneyi, kareyi yaparken hepimiz çok hüzünlendik ve heyecanlandık. Türkiye'de bir ilki yapıyoruz ve Turgut Başkan'ın hayatını anlatıyoruz. Bu bizim için çok değerliydi." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filmi

Film, yaklaşık 4,5 aylık kapsamlı bir yapım sürecinin ardından tamamlandı.

Tamamen gerçekçi bir görüntü diliyle kurgulanan "İnfaz" filmi, 65 dakikalık süresiyle Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filmi olarak dikkati çekiyor.

Yakın tarihin önemli olaylarını odağına alan film vatan uğruna mücadele eden tüm gazilere ve şehitlerin anısına ithaf edildi.

"Victa Media" bünyesinde hayata geçirilen projenin yapımcılığını Muzaffer Topaklı, koordinatörlüğünü Hakan Sünger yaptı.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Gürkan Tanyaş, yapay zeka koordinatörlüğünü de Miray Sena Öztürk üstlendi.

Filmin oluşturulabilmesi için 14 bin 763 görsel ve 2 bin 827 video üretildi.

Kaynak: AA
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