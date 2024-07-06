15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan: "Benim sol kolum gitti ama vatanımın geleceği yerindeydi, daha sağlam temellere oturdu" - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan: "Benim sol kolum gitti ama vatanımın geleceği yerindeydi, daha sağlam temellere oturdu"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sol kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan, o gece yaşananları anlattı. Civan, vatanı için mücadele ettiğini ve sol kolunu kaybetmesine rağmen ülkenin geleceğinin sağlam temellere oturduğunu belirtti. Ayrıca, 15 Temmuz'un ülke üzerinde beslenen emellere vurulan en büyük darbe olduğunu ve birlik ve beraberlikle bu tür oyunların bozulabileceğini vurguladı.

06.07.2024 23:37
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15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan: "Benim sol kolum gitti ama vatanımın geleceği yerindeydi, daha sağlam temellere oturdu"

15 Temmuz hain darbe girişimimde sol kolunun kaybeden Gazi Üzeyir Civan o gece yaşananları anlattı

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateş nedeniyle sol kolunu kaybeden 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, 8 yıl önceki o gece yaşananları ve hissettiklerini anlattı. Torunlarıyla beraber 15 Temmuz ile ilgili klipleri ve şehit albümünü seyrederken duygusal anlar yaşayan Civan, "Benim sol kolum gitti ama vatanımın geleceği yerindeydi, daha sağlam temellere oturdu. Bu ülke üzerinde emel besleyenlere o gün en güzel şekilde derslerini sağcısıyla, solcusuyla, Alevi'si ile Sünni'si ile hep beraber verdik" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen o günün acıları hala tazeliğini koruyor. Darbe girişiminde her yaştan vatandaş sokağa çıkarak darbeye karşı 'dur' dedi. O vatandaşlar arasından kimisi şehit oldu, kimisi de yaralanarak gazilik mertebesine erişti.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Tuzla'da Orhanlı gişelerinde darbeci askerlere karşı mücadele eden Üzeyir Civan, darbecilerin açtığı ateş nedeniyle sol kolunu kaybetti.

Gazi Civan, hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümüne günler kala darbe gecesini torunlarıyla beraber hatırladı. Torunlarına 15 Temmuz'u anlatan ve 15 Temmuz gecesine dair çekilen klipleri ve şehitler albümünü torunlarıyla beraber izleyerek duygusal anlar yaşayan Civan, o gece yaşananları anlattı.

"Benim sol kolum gitti ama vatanımın geleceği yerindeydi"

Gazi Üzeyir Civan, "Allah'ımıza hamdolsun ki vatan uğruna gazi olma şerefini bu günahkar kuluna lütfetti. Darbe haberini aldığımda engel olmak için Orhanlı Gişelerine gittim, orada darbecilerle denk geldik. Vatanlarına ihanet etmemeleri adına üzerlerine koşarak gittim. 'Durun yapmayın silahlarınızı bırakın hepimiz kardeşiz' diyerek üzerlerine koştuğumda iki kurşun yedim, birisi sağ elimden biri de sol kolumdan. Sol kolum kesilmek zorunda kaldı. Benim sol kolum gitti ama vatanımın geleceği yerindeydi, daha sağlam temellere oturdu. Bu ülke üzerinde emel besleyenlere o gün en güzel şekilde derslerini sağcısıyla, solcusuyla, Alevi'si ile Sünni'si ile hep beraber verdik. 'Bu vatanı kolay kolay parçalayamayacaksınız.' Tekrar benzeri bir durumda canlarımızı kollarımızı uzuvlarımızı seve seve feda etmeye bizler hazırız" dedi.

"Bu ülke üzerinde beslenen emellere vurulan en büyük darbe o gün vurulmuştur"

Civan, "Bizler 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız, 'unutursak kanımız kurusun' diyoruz. Bu yavrularımızın geleceği için onların daha güzel günlere ulaşmaları için bizler seve seve kolumuzdan vazgeçtik de canımızdan mı vazgeçmeyeceğiz, seve seve vazgeçeriz. Yeter ki birliğimiz beraberliğimiz bozulmasın, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bozulsun. O hainlere biz hep beraber 'dur' diyelim. O gün bu ülke için bir dönüm noktası. Bu ülke üzerinde beslenen emellere vurulan en büyük darbe o gün vurulmuştur. Çünkü biz o gün birdik, beraberdik, birlikte başardık. Yine benzer bir durum olursa yine birlikte başarmaya Allah'ın yardımıyla ve yüreğimizdeki imanla beraber muktedir olacağımızı herkes bilsin.

Bu ülke üzerinde Çanakkale ruhu asla sönmedi sönmeyecek. 15 Temmuz gecesinde de Suriyelisi, İranlısı, Mısırlısı, diğer ülkelerden Türkmen kardeşlerimiz bizlerin birliği beraberliği için sokaklardaydı. Bazıları şehit oldu bazıları gazi oldu. Bizzat tanıdığım Suriyeli İranlı gazimiz oldu, şehit de oldu bildiğim kadarıyla" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

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