Diyanet: FETÖ'nün dini istismarı vurgulandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "15 Temmuz günü alçak saldırıyı gerçekleştirenler, hala hainlik planlayanlar, şehitlerimizin kanlarına saygı göstermeyenler bilmelidirler ki, kahraman milletimiz tarih boyunca asla devletsiz kalmamıştır, Allah'ın izniyle kalmayacaktır da." ifadeleri kullanıldı.

"Din İstismarı" başlıklı hutbe cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

15 Temmuz'da küresel güçlerin maşası olan FETÖ'nün birliğe, kardeşliğe, özgürlük ve hürriyete kast ettiği belirtilen hutbede, "Aynı zamanda 15 Temmuz, aziz milletimizin Allah'ın nusret ve inayetiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirdiği gündür. Kadını erkeği, genci yaşlısı tek yürek olduğumuz gündür. Minarelerden yükselen salalar eşliğinde vatanımıza, milli ve manevi değerlerimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıktığımız gündür." ifadeleri yer aldı.

Türk milletinin devleti, bayrağı ve kutsalları söz konusu olunca mermilere göğsünü siper ettiği vurgulanan hutbede, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz günü alçak saldırıyı gerçekleştirenler, hala hainlik planlayanlar, şehitlerimizin kanlarına saygı göstermeyenler bilmelidirler ki, kahraman milletimiz tarih boyunca asla devletsiz kalmamıştır, Allah'ın izniyle kalmayacaktır da. Bizleri tarih sahnesinde üç kıtaya hakim kıldıran, Malazgirt'le Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtıran, İstanbul'un fethiyle çağları değiştiren, Çanakkale ve Milli Mücadele'de devleştiren, 15 Temmuz'da ihanete 'dur' dedirten Allah'a olan teslimiyetimizdir, göğsümüzdeki imanımızdır, şehadet bilincimizdir. FETÖ'yü diğer ihanet şebekelerinden ayıran en belirgin fark, yüce dinimiz İslam'ı ve muazzez değerlerimizi istismar etmesidir. Suret-i haktan görünerek 'hoca', 'cemaat', 'hizmet' gibi medeniyetimize ait kavramları alçak ihtirasları için kullanmasıdır. Gerçek amacını gizlemesi, gençlerin geleceklerini karartması, menfaatleri uğruna yalanı, ikiyüzlülüğü ve her türlü kötülüğü meşru görmesidir. Zekat, sadaka ve kurban gibi ibadetleri sinsi emellerine ulaşmada aracı kılmasıdır."

"Müslümanlar olarak ferasetli ve basiretli davranalım"

Hutbede, vatanı bölmek, birlik ve beraberliğimizi zayıflatmak isteyenlerin, bu isteklerinden vazgeçmediği, şer odaklarının, dini istismar etmeye, farklı kisve ve yöntemlerle inancı, kardeşliği ve toplumsal bütünlüğü hedef almaya devam edecekleri aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İstismarcı yapılara geçit vermemek ve bunların tuzaklarına düşmemek için yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Sevgili Peygamberimiz'in sünnet-i seniyyesini ehil, güvenilir kişi ve kurumlardan öğrenip hayatımıza aktaralım. Çocuklarımız ve gençlerimizi sahih dini bilgi ile buluşturalım. Özellikle aile hayatımızda ve toplumsal ilişkilerimizde güven ve samimiyeti, dostluk ve kardeşliği daha sağlam hale getirelim. 'Artık böyle tehlikeler geride kaldı' düşüncesiyle rehavete kapılmayalım, Müslümanlar olarak ferasetli ve basiretli davranalım. Fitnenin asla uyumadığını, ihanetin her an fırsat kolladığını, düşmanın her gün yöntem değiştirdiğini unutmayalım. Geçmişten günümüze din, vatan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz."