15 Temmuz İçin Hukuk Öğrenimi - Son Dakika
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15 Temmuz İçin Hukuk Öğrenimi

18.07.2026 11:01
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NKÜ'de 15 Temmuz anması kapsamında hukuk dersleri ve etkinlikler düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Fakültesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Devletin Tek Rehberi Hukuk, Memurun Tek Sadakati Devlet: 15 Temmuz Dersi" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Kurgusal Mahkeme Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ise 15 Temmuz'un, milletin, güvenlik güçlerinin ve vatanseverlerin ortak mücadelesiyle yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Karakul da darbe ve darbe girişimlerinin hukuk düzenini ortadan kaldırarak demokrasilerde derin yaralar açtığını aktardı.

15 Temmuz darbe girişiminin milletin kararlı mücadelesiyle engellendiğini ifade eden Karakul, bu direnişin demokrasi ve devletin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Etkinlikte, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burçin Aydoğdu tarafından "Devletin Tek Rehberi Hukuk, Memurun Tek Sadakati Devlet: 15 Temmuz Dersi" konulu sunum gerçekleştirildi.

Aydoğdu, sunumunda Türk hukuk tarihindeki anayasal gelişmeleri değerlendirerek hukuk devleti ilkeleri, kamu görevlilerinin devlete sadakat yükümlülüğü, demokrasi, milli egemenlik ve liyakat kavramları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin sonunda Rektör Şahin ve Hukuk Fakültesi Dekanı Karakul tarafından Doç. Dr. Burçin Aydoğdu'ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

-Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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