15 Temmuz Konferansı Siirt Üniversitesi\'nde Düzenlendi

Siirt Üniversitesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferans sinevizyon gösterimiyle başladı.

Açıklama görüşlerine yer verilen, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Hansu, 15 Temmuz'un sadece bir direniş değil, aynı zamanda milletin bağımsızlığına ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin sembolü olduğunu ifade etti.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan ise 15 Temmuz'un milletin hafızasında derin izler bırakan ve demokrasinin sınandığı en zorlu gecelerden biri olduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin, milletin azmi, cesareti ve vatan sevgisiyle engellendiğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle milletimiz sokaklara döküldü, tanklara, silahlara karşı bedenini siper ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini karanlığa teslim etmedi. Bu destansı direniş bize sadece bir geceyi değil, bir milletin kararlılıkla nasıl ayağa kalkabileceğini de gösterdi. O gece yazılan destan, bir milletin bağımsızlık ve demokrasiye olan inancının sembolü haline geldi. Akademik camia olarak bizlere düşen görev, 15 Temmuz'u yalnızca bir anma günü olarak değil, aynı zamanda bir bilinçlenme vesilesi olarak değerlendirmektir. Genç nesillerimize, demokrasinin değerini, halk iradesinin üstünlüğünü ve vatan sevgisinin anlamını anlatmak, öğretmek ve yaşatmak bizlerin sorumluluğudur. Bilimin ışığında, özgür düşünceyle, eleştirel bakışla donanmış bir nesil, böylesi tehditlerin karşısında en büyük güvencemiz olacaktır."???????