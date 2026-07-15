15 Temmuz mesajı: 'Yüreğimiz hala yanıyor' - Son Dakika
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15 Temmuz mesajı: 'Yüreğimiz hala yanıyor'

15.07.2026 10:37
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Danıştay Başkanı Yiğit ve Başsavcı Erkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yayımladıkları mesajlarda, hain darbe girişimine karşı milletin destansı direnişini andı, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad etti.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğit, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına, milli iradeye dayalı demokratik devlet düzenine kastederek, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve antidemokratik bir yönetim kurmak amacıyla 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, ay yıldızlı bayrağın altında, milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kenetlenen milletin bağımsızlık ruhu, vatan sevgisi ve sarsılmaz imanıyla sergilediği destansı direnişi sayesinde bertaraf edildiğini anımsattı.

O karanlık gecede milletin, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" şuuruyla meydanlara indiğini vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, milli ve manevi değerlerine, devletine ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş, hak bildiği yolda şehadetin en yüce mertebe olduğuna inanarak, dinimizi ve milli değerlerimizi kendi çıkarları uğruna istismar etmeye çalışan hain odaklara karşı, bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanların susmaması ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele etmiştir. Bu asil direniş, milletimizin tarih boyunca hürriyetine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığının en güçlü tezahürlerinden biri olarak gelecek nesillere ilham veren bir kahramanlık destanı şeklinde daima hatırlanacaktır."

Yiğit, vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve şükranla yad ettiğini belirterek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

"Tüm masum vatan evlatlarımız için yüreğimiz hala yanıyor"

Danıştay Başsavcısı Erkan ise mesajında, "15 Temmuz 2016 akşamında şehit olan tüm masum vatan evlatlarımız için yüreğimiz hala yanıyor. Terör örgütüne korkusuzca karşı koyarak hayatını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi ve gecenin isimsiz kahramanlarını minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz mesajı: 'Yüreğimiz hala yanıyor' - Son Dakika

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