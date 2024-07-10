15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını 'anı evi'nde yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını 'anı evi'nde yaşatıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını yaşatmak için bir anı evi oluşturdu. Evde Yiğit'in fotoğrafları, kişisel eşyaları ve şehit arkadaşlarının fotoğrafları yer alıyor. Baba Yahya Kemal Yiğit, ziyaretçilerle birlikte 15 Temmuz'u yeniden yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, evde devlet büyüklerinin takdim ettiği gurur belgeleri de sergileniyor.

10.07.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını "anı evi"nde yaşatıyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki babaevinin bodrum katında oluşturulan "anı evi", 15 Temmuz'u unutturmuyor.

Yüzlerce objenin yer aldığı evde Yiğit'in fotoğrafları, çocukken oynadığı bebek, nişan yüzüğü, resmi üniforması, şehit olduğu sırada üstündeki kıyafetleri, darbecilerin bombardımanından kalan şarapnel parçaları, yaptığı resimler ve şehit arkadaşlarının fotoğrafları yer alıyor.

Yiğit'in ailesi, kızlarına özlemlerini "anı evi"ndeki fotoğraf ve kişisel eşyalarıyla gidermeye çalışıyor.

Baba Yahya Kemal Yiğit, AA muhabirine, kızlarının eşyalarıyla kendilerini teselli ettiklerini, 15 Temmuz'un ailece hafızalarına kazındığını söyledi.

15 Temmuz'u her dakika, her saniye yaşadıklarını vurgulayan Yiğit, "Burada bir anı evi oluşturduk. Vatandaşlarımız, milletimiz çok duyarlı. Bugüne kadar burayı 20 bin kişi ziyaret etti. Her gelen ziyaretçimizle 15 Temmuz'u yeniden yaşıyoruz." dedi.

Ziyarete gelen binlerce kişinin hatıra defterine 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini yazdıklarını anlatan Yiğit, toplumun darbelere karşı olduğunu yazılan yazılardan gördüklerini ifade etti.

"Biz bir evlat verdik, binlerce evladımız oldu"

Darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini ve acılarının hala taze olduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimini hiç unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Gelecek nesillerimize de biz bunu defalarca anlatacağız inşallah. İttifak güçler nasıl Çanakkale'de bu ülkeyi işgal etmeye geldilerse 15 Temmuz'da da aynı işgal girişimini yaptılar fakat Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlar buna izin vermedi."

Vatanı korumak için şehitler verildiğini dile getiren Yiğit, evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ancak şehit ailesi olarak gururlu olduğunu ifade ederek, "Rabbimize ne kadar şükretsek az çünkü biz bir evlat verdik, binlerce evladımız oldu. En önemlisi vatanımız elimizde." dedi.

Yiğit, şehitliğin en büyük mertebelerden ve şereften biri olduğunu söyledi.

Kızlarına ait eşyalardan oluşturdukları "anı evi"yle ilgili de konuşan Yiğit, "Bütün üniformaları, takıları, ajandaları burada. Hendek operasyonlarında giydiği botları daha çamuruyla duruyor. Bebekliğinden şehadetine kadar Cennet'imizin yaşam öyküsü burada. Yaptığı tablolar burada. Karakalem çalışmaları, 15 Temmuz'da atılan bomba parçaları burada. En cani düşmana dahi atmadıkları o misket bombasını bizim çocuklarımıza attılar. O misket bombasının bir şarapnel parçası, beylik tabancası, yanmış telefonu gibi birçok eşyası var burada." ifadelerini kullandı.

Devlet büyüklerinin takdim ettiği gurur belgelerinin de "anı evi"nde sergilendiğini anlatan Yiğit, burasını "Cennet'ten bir köşe" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

Özel Harekat Daire Başkanlığı, Darbe Girişimi, Kemal Yiğit, 15 Temmuz, Baba, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını 'anı evi'nde yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:21:54. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını 'anı evi'nde yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement