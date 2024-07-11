15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Anısını Yaşatan Özel Oda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Anısını Yaşatan Özel Oda

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesi, evlerinin giriş katındaki odayı şehidin eşyaları, üniformaları, fotoğrafları ve madalyalarıyla donatarak müze tarzında hazırladı. Şehidin babası ve annesi, oğullarının kahramanlığından gurur duyduklarını belirtirken, şehidin kızı da babasını çok özlediğini ve onun anısını yaşatmanın kendisini rahatlattığını ifade etti.

11.07.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesinin acısı dinmiyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Küplüce köyünde yaşayan anne Fatma ve baba Nebi Acar, evlerinin giriş katındaki odayı şehit oğullarının eşyaları, üniformaları, fotoğrafları, madalyaları, 15 Temmuz gecesine dair fotoğraf ve yazılarla donattı.

Şehidin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutturmamak adına müze tarzında hazırlanan özel oda, ziyaretlere açık tutuluyor.

Şehidin babası Nebi Acar, AA muhabirine, 15 Temmuz'da şehit düşen oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesinde büyük acılar yaşandığına işaret eden Acar, o gece oğluyla konuşmadığını, ne olup bittiğini tam olarak anlamadığını, oğlunun şehit düştüğü haberini ise polis ve jandarma ekiplerinden öğrendiğini anlattı.

Acar, 8 yıl geçmesine rağmen acılarının, özlemlerinin arttığını dile getirerek, "Her fotoğrafta, her görüntüde, her sohbette acılar tazeleniyor, katlanarak büyüyor. Hem acı hem özlem katlanarak devam ediyor." dedi.

Oğlunun bu vatan için can vermiş bir kahraman olduğunu vurgulayan Acar, "Şehidimi yere göre sığdıramıyorum. Ancak kalbime sığdırıyorum. Bu gururun tarifi olmaz, korkunç bir acı yaşadık ama bu gururu da yaşıyoruz. Makamların en yücesi. Böyle bir evladın babası olmak bize gurur veriyor." diye konuştu.

Acar, evin giriş katındaki odada şehidin anılarını yaşattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burası dedesinin bakkal dükkanıydı. Yusufeli Belediyesinin destekleriyle burayı düzenledik. Bulduğumuz resimleri, eşyaları burada sergiliyoruz. Unutturmamaya gayret ediyoruz. Ziyarete açık, görmek isteyenler bize söylüyor, gelip geziyor."

Acar, cuma günleri oğlunun kabrinin bakımını yaptığını ifade ederek, mezarlığın ışıklandırılıp aydınlatılması ve eksik kalan çevre düzenlemesinin bitirilmesi için yetkililerden talepte bulundu.

"Gelinimi, torunumu görünce sanki Dursun'umu görmüş gibi mutlu oluyorum"

Şehidin annesi Fatma Acar ise şehit annesi olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Anne Acar, "Allah'a şükür kahraman bir şehit annesiyim. Acımız hiç azalmıyor, aksine artıyor. Yüreğimizdeki yangın sönmüyor. Gelinim ve torunum beni hiç yalnız bırakmıyor. İzmir'den kalkıp geliyorlar. Bana şehidimin emaneti. Gelinimi, torunumu görünce sanki Dursun'umu görmüş gibi mutlu oluyorum." dedi.

Her cuma şehit oğlunun mezarına giderek dua okuduğunu, mezarı başında oğluyla konuştuğunu anlatan Acar, "Ben oğlumla gurur duyuyorum. Kahraman olduğunu biliyorum. Süleyman Soylu kapıma kadar geldi. Oğlumun kahramanlığını bana anlattı. Oğlumu çok özledim. Ağlamaktan gözyaşım kurudu, gözyaşım gelmiyor. 8 yıldır uykular haram oldu, uyku yok." ifadelerine yer verdi.

"Babamı özleyince yanımda varsa fotoğrafına bakıyorum"

Şehidin 11 yaşındaki kızı Elif Naz Acar da babasını çok özlediğini belirterek, sık sık babası için anı defterine yazılar yazdığını söyledi.

Babasının ülke için canını feda ettiğini ve bunun gurur verici olduğunu vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Üzülüyor musun diye soracak olursanız, gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü sevdiğim birini kaybettim. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler', bunun önemi çok büyük. Bütün şehitler peygamberimizim komşusudur. Babamı özleyince yanımda varsa fotoğrafına bakıyorum. Kendim hatırlamaya çalışıyorum anılarımızı. Anı defterine neler yaptığımı, babamı ne kadar özlediğimi, annemin, babaannemin, dedemin iyi olduğunu yazıyorum. Hani mezarlıkları ziyaret edip dua ederler ya biz de mezara gidiyoruz. Ben orada çok rahatlıyorum, çünkü onu hissediyorum."

Acar, köyde hazırlanan odada babasının eşyalarına dokunmanın kendisini rahatlattığını ifade ederek, "Burada 15 Temmuz'da babamın giydiği botlar var. Bombaların atıldığı, babamın şehit olduğu yerdeki toprak var. Babamın kıyafetleri, fotoğrafları var." diye konuştu.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Baba, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Anısını Yaşatan Özel Oda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 12:59:42. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Anısını Yaşatan Özel Oda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement