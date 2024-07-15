15 Temmuz şehidi polis memuru için hazırladığı afişle Van semalarında uçtu - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi polis memuru için hazırladığı afişle Van semalarında uçtu

15 Temmuz şehidi polis memuru için hazırladığı afişle Van semalarında uçtu

Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü sporcusu Mehmet Sadık Göller, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Vanlı polis memuru Halil Hamuryen için hazırladığı afişle Van Gölü üzerinde uçtu. Göller, bu uçuşla 15 Temmuz darbesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istediğini belirtti.

15.07.2024 12:11
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ANTALYA Yamaç Paraşüt Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Vanlı polis memuru Halil Hamuryen (36) için hazırladığı afişle Van Gölü üzerinde uçtu.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van'da anıldı. Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için şehit polis Halil Hamuryen'in afişini yaptırıp Van Gölü semalarında uçuş gerçekleştirdi. Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanıs'ta yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştiren Göller, farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır Van bölgesinde yamaç paraşütü yaptığını belirten Göller, "Bu yıl da 15 Temmuz' da yaşanan darbe girişimine dikkat çekmek için 15 Temmuz şehidi Ercişli hemşehrimiz Halil Hamuryen'in afişini yaptırıp, yamaç paraşütü ile Van Gölü semalarında uçtum. Amacım 15 Temmuz darbesine dikkat çekmek. Ben de bir gazi olarak şehitlerimizin acısını içimde hissettim. Umarım bir daha böyle acı olaylar yaşamayız" dedi.

Kaynak: DHA

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