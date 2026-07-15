FETÖ'nün bombaladığı Özel Harekat'ta şehitler anıtı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombaladığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde, bombanın isabet ettiği noktada inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı, 51 kahraman polisin fedakarlığını sembollerle yaşatan sessiz bir hafıza mekanı olma özelliği taşıyor.

FETÖ mensubu darbecilerin 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Başkanlığı ile Emniyet Havacılık Daire Başkanlığına düzenlediği hava saldırılarında 51 polis şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde bombanın isabet ettiği noktaya 2021'de kahraman polislerin anısını yaşatmak ve o gecenin izlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı inşa edildi.

Anıtın özelliklerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özel Harekat Polisi, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Başkanlığına iki saldırı yapıldığını ve 51 kahraman silah arkadaşlarını şehit verdiklerini anlattı.

İlk saldırının saat 23.08'de aynı yerleşkeyi paylaştıkları Havacılık Daire Başkanlığı'na yapıldığını, bu saldırıda 7 silah arkadaşlarını kaybettiklerini aktaran Özel Harekat Polisi, Özel Harekat personelinin nizamiye bölgesinde göreve çıkmak için hazır bulunduğu esnada savaş uçaklarıyla ikinci ve en ağır saldırının gerçekleştirildiğini, burada da 44 silah arkadaşlarının şehit olduğunu belirtti.

Özel Harekat Polisi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın, bu iki saldırıda hayatını kaybeden 51 şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve o gecenin izlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla saldırının yaşandığı noktada inşa edildiğini bildirdi.

Anıt önünde bulunan kartal figürünün Özel Harekat'ın simgesi olduğunu aktaran Özel Harekat Polisi, 15 Temmuz gecesi düzenlenen saldırıda hasar alan kartalı burada sergileyerek, "Bizleri vurabilirsiniz, ancak Polis Özel Harekat yıkılmaz." mesajını verdiklerini kaydetti.

Özel Harekat Polisi, anıtın Selçuklu mimarisinden esinlenilerek tasarlandığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Anıtımıza girerken aşağıya doğru indiğimizi fark edersiniz, bu aslında krater boşluğu. Atılan bombanın açtığı krater bölgesi bozulmadan, tam o noktaya anıtımız inşa edildi. Anıtın açık üst kısmından içeriye süzülen bir ışık hüzmesi var, bunu yerde görebiliyorsunuz. Bu, alelade bir ışık hüzmesi değil. Selçuklu mimarisinden izler taşıyan bu ışık hüzmesi, 15 Temmuz günü öğle saatlerinde tam da o hain saldırının gerçekleştiği noktaya denk gelecek şekilde, özel harekatın simgesi olan kartal figürü yere yansıyor."

51 kahraman, 52 ayna

Anıtın iç içe geçmiş iki bölümden oluştuğunu belirten Özel Harekat Polisi, içeri girişte ziyaretçileri ilk olarak sağ ve sol bölümlerde şehit polislerin fotoğrafları ile o gün üzerlerinde bulunan, sergilenebilir durumdaki silah teçhizatının yer aldığı özel bir alanın karşıladığını aktardı.

Sergilenen kamuflaj malzemelerinin tamamen temsili olduğunu vurgulayan Özel Harekat Polisi, bunun nedeninin o gece atılan bombaların büyüklüğü ve şiddeti nedeniyle şehitlerin naaşlarının bütünlük göstermemesi, birçok şehidin kimliğinin ancak DNA testleriyle tespit edilebilmesi olduğunu bildirdi.

Özel Harekat Polisi, şehitlerin fotoğrafları ve eşyalarının yer aldığı bölümün sonunda ise ziyaretçileri, 51 şehidin fotoğrafıyla aynı büyüklükte bir aynanın karşıladığını anlattı.

Bu aynanın, "Sıradaki şehit benim" mesajını taşıdığının altını çizen Özel Harekat Polisi, bunun özel harekat mensupları için güçlü ve gönül rahatlığıyla sahiplenilen bir mesaj olduğunu vurguladı.

Anıtın iç kısmına geçildiğinde ise ziyaretçileri etrafa dikey olarak yerleştirilmiş 52 çelik aynanın karşıladığını, çelik aynaların şehitlerin eğilmeyen, bükülmeyen çelikten iradelerini temsil ettiğini ifade eden Özel Harekat Polisi, şunları kaydetti:

"Tam bu güçlü ışığın olduğu kısma geldiğiniz zaman etraftaki bu 52 adet çelik aynanın tamamında kendinizi görüyorsunuz. Burada şehitlerimizle olan o manevi hissiyatı ziyaretçiye aktarabiliyoruz, hissettirebiliyoruz. Yine tam bu orta kısımda konuştuğunuzda ses akustiğinizin değiştiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda da bu çelik aynaların tamamında kendinizi gördüğünüzde o gecenin o kaotik ortamını gelen ziyaretçilerimiz hissetmiş oluyorlar."

Anıtın iç kısmındaki sönmeyen ışık darbecilere karşı direnişi simgeliyor

Anıtın tavan aydınlatmalarında kırmızı-beyaz renklerin kullanıldığını, bu renklerin Türk bayrağından esinlenerek tasarlandığını aktaran Özel Harekat Polisi, 51 beyaz aydınlatmanın şehitlere hitaben yapıldığını, kırmızı aydınlatmaların ise halihazırda görevde bulunan Özel Harekat polislerini ve o gece ellerinde Türk bayraklarıyla tankların önüne çıkan Türk milletini temsil ettiğini söyledi.

Özel Harekat Polisi, anıtın orta kısmında 7 gün 24 saat hiç sönmeden yanan bir ışık bulunduğuna da dikkati çekerek, bu ışığın Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının saldırısına karşı gösterilen direnci ve 51 şehidin göğe yükselen nurunu simgelediğini vurguladı.

Tüm vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı kolaylıkla ziyaret edebileceğini belirten Özel Harekat Polisi, okulların da öğrenci gruplarıyla anıta gelerek o gece yaşanan fedakarlıkları yerinde görebildiğini ve dönemin tanıklarından bizzat dinleyebildiğini ifade etti.

Özel Harekat Polisi, vatan, millet ve bayrak uğruna yapılan fedakarlıkların yerinde görülmesinin gençlerin ileriki hayatına ışık tutacağına inandıklarını vurgulayarak, anıtı ziyaret etmek isteyenlerin "ozelharekat.egm.gov.tr" adresine kısa bir açıklama yazarak başvurabileceğini, dönüş yapılması halinde Özel Harekat Başkanlığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda ağırlanabileceklerini belirtti.