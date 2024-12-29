15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını dolayısıyla trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, araç yangını dolayısıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köprü, tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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