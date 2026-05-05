15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1 Mayıs Gözaltısı

(İSTANBUL) - İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle eylem yapan gençlerin gözaltına alındığı bildirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gençler gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.