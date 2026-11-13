15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elinde tabancayla aracının üzerine çıkan kişi ikna edildi - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elinde tabancayla aracının üzerine çıkan kişi ikna edildi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde otomobilini durdurarak elinde tabanca ve bayraklarla aracının üzerine çıkan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde otomobilini durdurarak elinde tabanca ve bayraklarla aracının üzerine çıkan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.

Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişinde, henüz bilinmeyen nedenle otomobilini sol şeritte durduran kişi, aracın üzerine çıkarak elindeki Türk ve Pakistan bayraklarını sallamaya başladı.

Kişinin tabanca taşıdığı, üzerinde çeşitli yazıların olduğu kağıt parçaları bulundurduğu ve İsrail bayrağını ayağının altına aldığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, güvenlik amacıyla köprüde trafik akışı durduruldu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü müzakere sonucu ikna edilen kişi, aracının üzerinden indirildi.

Aracın polis ekipleri tarafından çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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