15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde servis midibüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde servis midibüsünde çıkan yangın söndürüldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde servis midibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine seyir halindeki servis midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdurdu.

10.05.2024 08:00
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki girişinde servis midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine seyir halindeki servis midibüsünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Midibüsü emniyet şeridine çeken sürücü daha sonra araçtan indi. Bölgedeki polisler güvenlik amacıyla trafik akışını tek şeride düşürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdurdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde servis midibüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde servis midibüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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