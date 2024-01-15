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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli araç kullanan kişiye 7 bin 819 lira ceza - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli araç kullanan kişiye 7 bin 819 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve usulsüz şerit değiştiren sürücüyü yakaladı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 7 bin 819 lira ceza kesildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde tehlikeli araç kullanan kişiye 7 bin 819 lira ceza
15.01.2024 - 13:18,
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli araç kullandığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen kişiye, 7 bin 819 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde usulsüz biçimde şerit değiştiren ve belirlenen limitin üzerinde hız yapan sürücünün yakalanması için harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından kimliği tespit edilen 34 EKH 054 plakalı otomobilin sürücüsü O.B, gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 819 lira ceza kesilen O.B, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlemlerin yapılması için, Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli araç kullanan kişiye 7 bin 819 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli araç kullanan kişiye 7 bin 819 lira ceza - Son Dakika
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