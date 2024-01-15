15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde tehlikeli araç kullanan kişiye 7 bin 819 lira ceza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli araç kullandığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen kişiye, 7 bin 819 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde usulsüz biçimde şerit değiştiren ve belirlenen limitin üzerinde hız yapan sürücünün yakalanması için harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından kimliği tespit edilen 34 EKH 054 plakalı otomobilin sürücüsü O.B, gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 7 bin 819 lira ceza kesilen O.B, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlemlerin yapılması için, Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.