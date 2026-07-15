15 Temmuz müzelerine 10. yıl yoğun ilgisi - Son Dakika
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15 Temmuz müzelerine 10. yıl yoğun ilgisi

15.07.2026 20:04
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında, Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Makamı vatandaşlar tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler dua edip, şehitlerin hatırasını yad ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılında "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki "15 Temmuz Şehitler Makamı" ve "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sabahtan başlayan ziyaretler, akşam saatlerinde de devam etti.

Şehitler için dua okuyan ziyaretçiler, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği müzeyi gezdi.

Şehitlerin adının yer aldığı ve sela okunan "15 Temmuz Şehitler Makamı"na da ziyarette bulunan vatandaşlar, dua etti.

Vatandaşlar, alanda her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekod bulunan servi ağaçlarının etrafında dolaştı.

"Türkiye tek yürek aynı noktada buluştu"

Ziyaretçilerden Aziz Mahmut Burak Kaya, 15 Temmuz gecesi sela seslerinin F-16 seslerini bastırdığını belirterek, "Allah'ın yardımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında hain terör örgütü püskürtüldü. Bu topraklara tuzak kuranların tuzaklarını başlarına yıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette çok duygulandığını dile getiren Kaya, 10 yıl önce olduğu gibi Türkiye'nin tek yürek aynı noktada buluştuğunu ifade etti.

Ziyaretçi Nurdan Karapınar, 15 Temmuz gecesi ailece köprüde olduklarını söyledi.

Türklerin çok güçlü ve iradesi hür bir millet olduğunu belirten Karapınar, şunları kaydetti:

"Nice darbeler atlattık. Çünkü çok güçlü bir dünya liderimiz var. NATO Zirvesi'nde bütün dünyanın ona nasıl hayran olduğunu cümle alem gördü. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, milletimiz de asil bir millet. Karşıt görüş ve düşünceleri bir yana bırakıp Cumhurbaşkanımızın arkasından güçlü ses olmalıyız. Cumhurbaşkanımız dünya lideri."

Veysel Doğan da darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak, "Kara toprağa girenler bu ülkeyi parçalattırmadılar. Parçalamak isteyenler de ayaklarımızın altında. Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Allah bu davaya gönül veren kardeşlerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz müzelerine 10. yıl yoğun ilgisi - Son Dakika

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