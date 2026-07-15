15 Temmuz şehitleri için 10. yılda İstanbul camilerinde mevlit

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için, darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'daki camilerde mevlit okutuldu.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacı askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren vatandaşlar için kentteki camilerde öğle namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Taksim ve Büyük Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm ilçelerdeki camilerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programlarda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Taksim Camisi'nde de şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Mevlidin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından cami avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.