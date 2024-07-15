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15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Şehitler için mevlit okutuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde Balıklıgöl'deki Dergah camisinde mevlit programı düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu programda mevlit okutuldu, şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitler için okutulan mevlit programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, şehitlere rahmet, ailelerine bağ sağlığı dileyerek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.