15 Temmuz Derneği Başkanı: Tankın altına yatmak, ölümü öldürmektir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz Derneği Başkanı: Tankın altına yatmak, ölümü öldürmektir

14.07.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: - "Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir.' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız." dedi.

Kırklareli Valiliğince İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansında konuşan Turunç, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin gösterdiği cesaret ve vatan sevgisine işaret etti.

Turunç, 15 Temmuz'da 40 yıllık hazırlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini söyledi.

Bir insanın duruşunun çok önemli olduğunu belirten Turunç, şunları kaydetti:

"Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir.' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız. O ölen kardeşlerimiz de ölmediler, bizim kültürümüze ve inancımıza göre onlar kazanarak gittiler. Bankamatiklere koşanlar veya kendini güvenli bir yere gizlediğini zanneden insanlar, devletin ve ülkenin geleceğine dair hayalleri olmayanlar o gün kaybetti. Tankın altına yatanlar kazandı, gazi olanlar kazandı."

Kırklareli Valisi Uğur Turan da 15 Temmuz'un, milletin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Programda, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Neriman Hocaoğlu ve Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Derneği Başkanı: Tankın altına yatmak, ölümü öldürmektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı

15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 16:36:28. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Derneği Başkanı: Tankın altına yatmak, ölümü öldürmektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.