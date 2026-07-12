Şehit Ali Karslı'nın oğlu: Babamın izinden gidiyorum - Son Dakika
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Şehit Ali Karslı'nın oğlu: Babamın izinden gidiyorum

12.07.2026 11:16
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15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT'ı korurken şehit olan Ali Karslı'nın oğlu Oğuzhan Karslı, babasının öğütleriyle hayatını sürdürüyor, onun görev yaptığı birimde çalışıyor ve şehadetin verdiği gururla yaşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde TÜRKSAT'ı korumaya çalışırken şehit olan Ali Karslı'nın oğlu Oğuzhan Karslı, 10 yıldır şehit babasının verdiği öğütlerden güç alıyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koymak için TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'ne saldıran FETÖ teröristlerine direnen Hukuk Müşavirliği personeli Ali Karslı, helikopterden açılan ateş sonucunda bulunduğu araçta şehit oldu.

Babasının görev yaptığı birimde çalışmayı sürdüren şehit Karslı'nın oğlu Oğuzhan Karslı, onun şehadetinin verdiği gururla hayata tutunuyor.

15 Temmuz'un 10. yılında AA muhabirine konuşan Karslı, acılarını hafifletmeye çalışarak hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

TÜRKSAT lojmanlarında yaşadıklarını, babasının, ağabeyiyle birlikte yetkililerden gelen telefon üzerine iş yerine gittiğini anlatan Karslı, gece yarısından sonra babasından haber alamadıklarını, sabah saatlerinde babasının şehadet haberinin ulaştığını kaydetti.

15 Temmuz'da "18 yaşında genç bir delikanlı" olduğunu belirten Karslı, "Babamızın gösterdiği hedefe emin adımlarla devam ediyoruz. Bize, gençliğimizde neleri yapmamızı tavsiye ettiyse, biz o tavsiyelerle yaşamımızı sürdürüyoruz. Biz, lider olarak da babamızı referans alıyoruz." dedi.

Babasının görev yaptığı birimde, onun izinden giderek aynı görevi üstlenmenin hem mutluluk verici hem de duygusal bir süreç olduğunu dile getiren Karslı, "Bazen babamın imza attığı evrak önüme çıkınca duygulanıyorum. Tabii bu bir gurur vesikası." ifadesini kullandı.

"15 Temmuz yaklaşırken ilk günkü duygusal anlar yaşanıyor"

Karslı, şehit oğlu olmanın manevi sorumluluğunun büyük olduğunu, babasının yalnızca kendi ailesinin değil, tüm Türkiye'nin şehidi olduğunu belirterek, "Biz de bu ülkenin evladıyız. O vesileyle kendimizi bu millete adıyoruz. Yarın bize de ihtiyaç olursa, aynı şekilde biz de gözümüzü kırpmadan bu milletin için elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen her 15 Temmuz yaklaşırken evlerinde ilk günkü gibi yoğun ve duygusal anların yaşandığını dile getiren Karslı, yaşanan her şeyi Allah'tan gelen bir takdir olarak gördüklerini ifade etti.

Şehitlerin ölümsüz olduğuna inanan bir dine mensup olmaları dolayısıyla babasının ve diğer şehitlerin her an onlarla beraber yaşamaya devam ettiğine inandığını dile getiren Karslı, bu düşüncenin kendisini teskin ettiğini söyledi.

Babasının yokluğunda kendilerini ayakta tutan en büyük gücün metanet, sabır ve bir şehit evlatlığının verdiği gurur olduğunu vurgulayan Karslı, "Onun açtığı yolda aynı şekilde hareket etmek bizim en büyük güç kaynağımız." dedi.

"İnşallah biz de onlara cennette kavuşacağız"

Babasının sokakta, parkta, markette ve camide hayır dualarıyla anıldığını aktaran Karslı, "Şöyle bir söz etmek istiyorum, babamın itibarı benim en büyük servetim. O yüzden babamın ismi geçtiğinde büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Babasının isminin bir okula verilmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığının altını çizen Karslı, okulun önünden her geçişinde duygulandığını, diğer şehitlerin isimlerinin verildiği köprülerden geçerken de aynı hisleri yaşadığını kaydetti.

"İnşallah biz de onlara cennette kavuşacağız." diyen Karslı, zaman zaman babasız geçen 10 yılı, babasıyla yaşamayı dilediğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Karslı, "Teröristler ve onları destekleyenler şunu unutmasın, Ali Karslı gitti, aradan 10 yıl geçti ama onun gibi nice Ali Karslılar var, inşallah da var olmaya devam edecek. Bu millet ve memleket söz konusu olduğunda üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ali Karslı, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Ali Karslı'nın oğlu: Babamın izinden gidiyorum - Son Dakika

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