15 yaşındaki tehdit şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 yaşındaki tehdit şüphelisi tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sosyal medyada okul, cami ve şehit mezarlarına saldırı tehditleri içeren paylaşımlar yapan 15 yaşındaki Y.A.S., 'korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'müstehcenlik' suçlarından tutuklandı.

İstanbul'da sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ve panik yaratacak içeriklerin paylaşımını gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 15 yaşındaki Y.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adiyeye sevk edilen Y.A.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç içerikli sözler söyleyerek canlı yayın yapan M.F.Ç'ye destek olmak amacıyla sosyal medya platformunda, okullara, camilere ve şehit mezarlarına saldıracağına dair beyanlarda bulunan 15 yaşındaki Y.A.S. hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Y.A.S. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki tehdit şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu

17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 17:43:24. #7.13#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki tehdit şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement