15 Yıldır Aynı Tarlada: \'Garip\' Leylek

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir çiftçi, 15 yıldır yalnız geldiği için "Garip" ismini verdiği leyleği, hasat döneminde tarlasında ağırlıyor.

Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Akdeniz'e de dönmeye başladı. Turizmin yanı sıra tarımla da öne çıkan Antalya, farklı kuşların da göç yolları üzerinde bulunuyor.

Gazipaşa ilçesi Öznurtepe Mahallesi Söğütsekisi mevkisinde 15 yıldır aynı yere gelen leylek, çiftçilerin de sevgisini kazandı.

Tarlalarda çalışanların yakınına gelerek, gün boyu buğday biçilen tarlalarda gezen leylek, bazen evin çatısına konarak dinleniyor.

Her sene tek başına gelen leylek, tarlalardaki çekirge ve zararlı böcekleri avlayarak, üreticiye de katkı sunuyor.

"Bizden kaçmıyor, akşama kadar yanımızda geziniyor"

Her sene evinin önündeki tarlasına gelen leyleğe ev sahipliği yapan Veli Yıldız, AA muhabirine her yıl dört gözle leyleğin yolunu beklediklerini söyledi.

Mahallelinin leyleği sevdiğini anlatan Yıldız, her sene tek başına geldiği için kuşa "Garip" diye hitap ettiklerini, sevimli bir hayvan olduğunu söyledi.

Yıldız, leyleğin bir bacağında beyazlık olduğunu ve diğerlerinden kolayca ayırt edebildiklerini anlattı.

Garip Leyleğin 15 yıldır geldiğini ancak son 10 yıldır da hasat döneminde tarlada avlandığını belirten Yıldız, "Birbirimizi çok seviyoruz. Devamlı geziniyor, çekirge ve böcekleri avlayarak tarlamızı koruyor. Faydalı bir kuş. Her sene leylek geldiğinde aynı torunlarım gelmiş gibi mutlu oluyorum. Bizden kaçmıyor, akşama kadar yanımızda geziniyor. Karanlık olunca da yuvasına gidiyor." diye konuştu.

Tarlada çalışanlardan Yıldız Çetin ise kuşun kendilerine çok alıştığını, kaçmadığını ifade etti.