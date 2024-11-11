16 Kişi Yasa Dışı Bahis Suçundan Gözaltında - Son Dakika
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16 Kişi Yasa Dışı Bahis Suçundan Gözaltında

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve 14 kişi yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla gözaltına alındı.

11.11.2024 11:58
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(İSTANBUL) - Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Sefa Caner Sarıçam'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi "Yasa dışı bahis reklam ve teşvikinde bulunma" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında "Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Sefa Caner Sarıçan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil, Sosyal Medya, Serdar Ortaç, İstanbul, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 Kişi Yasa Dışı Bahis Suçundan Gözaltında - Son Dakika

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